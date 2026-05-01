Європарламент відреагував на нові мита Трампа

За словами очільника комітету Європарламенту, ЄС виконує свої зобов’язання в межах торговельної угоди зі США, поки Вашингтон їх порушує

Трамп заявив, що наступного тижня підвищить мита на легкові та вантажні автомобілі, які ввозяться до Сполучених Штатів з Європейського Союзу

Голова комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Бернд Ланге назвав «неприйнятним» підвищення президентом США Дональдом Трампом мит на автомобілі з ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика.

Ланге наголосив, що Європейський Союз виконує свої зобов’язання в межах торговельної угоди зі США, поки Вашингтон їх порушує. «План Трампа щодо введення 25-відсоткових мит на автомобілі з ЄС є неприйнятним. Європейський парламент і надалі дотримується домовленостей, укладених у Шотландії, та працює над завершенням підготовки відповідного законодавства. Поки ЄС виконує свої зобов’язання, американська сторона продовжує їх порушувати», – каже він.

Голова комітету з міжнародної торгівлі назвав кроки американської адміністрації «явною непередбачуваністю», а також закликав ЄС дотримуватися чіткої позиції. «Ми вже бачили такі свавільні кроки раніше, навіть стосовно партнерів. ЄС повинен зараз зберігати чіткість і твердість позиції», – додав законодавець.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня підвищить мита на легкові та вантажні автомобілі, які ввозяться до Сполучених Штатів з Європейського Союзу. За словами Трампа, рішення пов’язане з тим, що Європейський Союз не дотримується раніше узгодженої торговельної угоди зі США. Як зазначив президент США, мито буде підвищено до 25%

Як відомо, Верховний суд США постановив, що американський президент Дональд Трамп порушив федеральний закон, коли в односторонньому порядку ввів радикальні мита проти багатьох країн. Суд більшістю голосів дійшов висновку, що мита перевищують закон. Надзвичайні повноваження, на які намагався покластися Трамп, за словами суду, «не відповідають вимогам».

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати розпочали збір нового тимчасового глобального імпортного мита у розмірі 10%, водночас адміністрація президента Дональда Трампа працює над підвищенням тарифу до 15%.

До слова, як писав Bloomberg, Адміністрація президента США розпочинає глобальне розслідування проти Китаю, ЄС та десятка країн, аби відновити мита, обійшовши рішення Верховного суду Сполучених Штатів.