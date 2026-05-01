Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європарламент відреагував на нові мита Трампа

glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
За словами очільника комітету Європарламенту, ЄС виконує свої зобов’язання в межах торговельної угоди зі США, поки Вашингтон їх порушує
фото: Європейський Союз

Трамп заявив, що наступного тижня підвищить мита на легкові та вантажні автомобілі, які ввозяться до Сполучених Штатів з Європейського Союзу

Голова комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Бернд Ланге назвав «неприйнятним» підвищення президентом США Дональдом Трампом мит на автомобілі з ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика.

Ланге наголосив, що Європейський Союз виконує свої зобов’язання в межах торговельної угоди зі США, поки Вашингтон їх порушує. «План Трампа щодо введення 25-відсоткових мит на автомобілі з ЄС є неприйнятним. Європейський парламент і надалі дотримується домовленостей, укладених у Шотландії, та працює над завершенням підготовки відповідного законодавства. Поки ЄС виконує свої зобов’язання, американська сторона продовжує їх порушувати», – каже він.

Голова комітету з міжнародної торгівлі назвав кроки американської адміністрації «явною непередбачуваністю», а також закликав ЄС дотримуватися чіткої позиції. «Ми вже бачили такі свавільні кроки раніше, навіть стосовно партнерів. ЄС повинен зараз зберігати чіткість і твердість позиції», – додав законодавець.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня підвищить мита на легкові та вантажні автомобілі, які ввозяться до Сполучених Штатів з Європейського Союзу. За словами Трампа, рішення пов’язане з тим, що Європейський Союз не дотримується раніше узгодженої торговельної угоди зі США. Як зазначив президент США, мито буде підвищено до 25%

Як відомо, Верховний суд США постановив, що американський президент Дональд Трамп порушив федеральний закон, коли в односторонньому порядку ввів радикальні мита проти багатьох країн. Суд більшістю голосів дійшов висновку, що мита перевищують закон. Надзвичайні повноваження, на які намагався покластися Трамп, за словами суду, «не відповідають вимогам».

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати розпочали збір нового тимчасового глобального імпортного мита у розмірі 10%, водночас адміністрація президента Дональда Трампа працює над підвищенням тарифу до 15%.

До слова, як писав Bloomberg, Адміністрація президента США розпочинає глобальне розслідування проти Китаю, ЄС та десятка країн, аби відновити мита, обійшовши рішення Верховного суду Сполучених Штатів.

Теги: Європейський Союз тарифи США Дональд Трамп Європарламент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua