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Литовський європарламентар пропонує дати гарантії безпеки Україні від коаліції країн-членів НАТО

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Литовський європарламентар пропонує дати гарантії безпеки Україні від коаліції країн-членів НАТО
Пятрас Ауштрявічюс
фото з відкритих джерел

Саміт Північноатлантичного альянсу (НАТО) у столиці Литовської Республіки Вільнюсі відбудеться 11-12 липня

На саміті у Вільнюсі необхідно дати старт процесу вступу України до НАТО, надавши запрошення приєднатися до альянсу після завершення війни. Проміжним етапом має стати підготовка дорожньої карти для вступу України та гарантії безпеки від коаліції більшості держав-членів НАТО.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту від Литви, член комітету протидії іноземному втручанню у справи ЄС, включаючи дезінформацію Пятрас Ауштрявічюс.

«У Вільнюсі необхідно дати старт конкретно визначеному процесу вступу України до НАТО. Під словом «визначений» мається на увазі зрозумілий всім сторонам і якісно прописаний процес. Наразі – запрошення, без висування умов, із вступом після завершення війни», – заявив європарламентар.

Європарламентар зазначив, що до завершення війни необхідні два проміжні аспекти – підготовка дорожньої карти для вступу України до НАТО та документально зафіксовані гарантії безпеки від коаліції більшості західних держав, що входять до НАТО.

«Це не має бути просто декларація, необхідний підписаний документ із підписами держав-членів. Не від НАТО, як альянсу, а від більшості держав, які входять до альянсу. Такий крок буде певним сигналом, як режиму всередині РФ, так і для України. Безумовно, деякі країни своїх підписів під документом не поставлять, але на цьому етапі достатньо коаліції більшості членів, включаючи США та Велику Британію. Цей документ повинен включати взяті зобов’язання надавати всю необхідну військову та фінансову підтримку Україні для перемоги у війні», – підсумував Пятрас Ауштрявічюс.

Саміт Північноатлантичного альянсу (НАТО) у столиці Литовської Республіки Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.

Теги: НАТО Литва Україна

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