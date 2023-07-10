Саміт НАТО у Вільнюсі. Глава МЗС Франції дала обіцянку Україні

Колонна зазначає, що Україна сьогодні ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше

Катрін Колонна: «Україна буде в центрі уваги Вільнюського саміту»

Україна буде в центрі уваги Вільнюського саміту. У той час, коли українці ведуть контрнаступ на місцях з відвагою та рішучістю, які викликають захоплення, союзники повинні надіслати потужний політичний сигнал про те, що підтримка країн-членів НАТО є довгостроковою. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла міністр закордонних справ Французької Республіки Катрін Колонна.

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«Це подвійне завдання: у короткостроковій перспективі ми повинні забезпечити, щоб Україна мала необхідні засоби для забезпечення своєї самооборони. І в більш довгостроковій перспективі ми хочемо зміцнити український потенціал достатнім чином, щоб унеможливити нову агресію з боку Росії», – сказала глава МЗС Франції.

Як каже Колонна, значна частина обговорень, які союзники проведуть у Вільнюсі, буде присвячена наданню змісту перспективі членства України у НАТО, яка була визнана ще у 2008 році.

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«Відповідно до рішень, прийнятих на Мадридському саміті у липні минулого року, ми зробимо ще міцнішим партнерство між НАТО та Україною, яке, слід пам’ятати, є одним із найпередовіших на сьогодні. Наша мета є чіткою: досягти конкретного прогресу у взаємосумісності України з НАТО і надати відчутну підтримку в її євроатлантичній інтеграції», – сказала очільниця французького МЗС.

Колонна зазначає, що Україна сьогодні ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше.

«Це, до речі, є однією з головних невдач Володимира Путіна, який хотів примусити її до нейтралітету. Усі держави-члени НАТО визнають, що коли прийде час, їй не потрібно буде проходити цей План дій щодо членства (ПДЧ), щоб вступити до НАТО. На думку Франції, вступ до НАТО – це не табу, а реальна перспектива», – додала міністр.

Нагадаємо, 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі, столиці Литви, має відбутися саміт НАТО 2023, на який зберуться очільники країн-членів Альянсу.

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Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні липневого саміту у Вільнюсі заявив, що лідери ухвалять три ключові рішення щодо України. Зокрема, він очікує, що вони підтвердять майбутнє членство Києва в оборонному блоці.

До слова, президент Володимир Зеленський очікує від саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі, 12 липня, запрошення до Альянсу та гарантії безпеки й наголошує, що не має наміру їхати туди «задля розваги».