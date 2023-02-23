Генасамблея ООН розпочала слухання української формули миру (трансляція)

Росія не має права вето в Генеральній Асамблеї

У засіданні беруть участь дипломати зі 193 країн-членів ООН

У Нью-Йорку розпочалося засідання Генеральної Асамблеї ООН, на якому відбудеться голосування за українську формулу миру.

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В екстреній спеціальній сесії Генасамблеї, яка проходить напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, беруть участь дипломати зі 193 країн-членів ООН.

Очікується, що проєкт резолюції, який розглянуть на засіданні, буде закликати до «всеосяжного, справедливого та міцного миру відповідно до принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй». При цьому багато хто прогнозує підтримку такої ініціативи переважною більшістю голосів.

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На відміну від Ради безпеки ООН, Росія не має права вето в Генеральній Асамблеї. Водночас, резолюції не мають обов'язкової сили відповідно до міжнародного права.

Генасамблея ООН вже ухвалювала кілька резолюцій щодо війни в Україні, зокрема, із закликом до Росії вивести війська, а також із засудженням незаконної «анексії» територій нашої країни.

Нагадаємо, 3 лютого стало відомо, що ЄС підтвердив свою готовність підтримати ініціативу України щодо справедливого миру, заснованого на повазі до суверенітету й територіальної цілісності України.