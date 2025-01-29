Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генштаб підтвердив ураження Нижегородського НПЗ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Генштаб підтвердив ураження Нижегородського НПЗ
На території об'єкта сталася масштабна пожежа після удару безпілотника
фото: Facebook/Генштаб

Нафтопереробний завод у Кстово здатен переробляти до 17 млн тонн нафти на рік

У ніч на 29 січня підрозділи Головного управління розвідки разом з іншими складовими Сил оборони уразили Нижегородський нафтопереробний завод. Про це повідомляє Генеральний штаб Зброних сил України.

Як зазначається, нафтопереробний завод у Кстово забезпечує російську армію.

Так, після удару БпЛА зафіксовано потужну пожежу на території об'єкта. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються.

«Бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватиме», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у місті Кстово Нижегородської області РФ у ніч проти 29 січня внаслідок атаки безпілотників пролунали вибухи. Було уражено нафтопереробний завод, спалахнула пожежа. Окрім того, атаки зазнала і Смоленська АЕС.

Як повідомлялося, нафтопереробний завод у Кстово здатен переробляти від 15 до 17 млн тонн нафти на рік.

До слова, Міноборони РФ заявило, що за ніч над РФ нібито було перехоплено та знищено 104 українські дрони у дев’ятьох областях.

Читайте також:

Теги: Генштаб ЗСУ нафта росія розвідка ГУР завод

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розвідка спростувала «заяву» Буданова про загрозу для існування України
Розвідка спростувала «заяву» Буданова про загрозу для існування України
27 сiчня, 15:04
Нафтопереробний завод виробляє майже 7% усього дизпалива в країні
Найбільший НПЗ на півдні Росії зупинив половину потужностей через пожежу
16 сiчня, 16:34
Грицак: Путін змушений буде оголосити мобілізацію. А мобілізація – це фактично дестабілізація
Коли закінчиться війна. Історик Грицак окреслив сценарій розвитку подій на 2025 рік
15 сiчня, 07:00
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий отримав генеральне звання у 39 років
Стали генералами до 40. Кадровий центр ЗСУ оприлюднив список наймолодших вищих офіцерів
14 сiчня, 10:09
Торік Росія захопила близько 4200 квадратних кілометрів української території, значна частина якої – в Донецькій області
Окупанти прориваються до Дніпропетровщини, оминаючи стратегічні позиції ЗСУ – FT
12 сiчня, 19:57
Головком Сирський (ліворуч) та військовослужбовці медичної служби Інтернаціонального легіону
Сирський підтримав створення окремого медичного підрозділу
6 сiчня, 13:37
Богдан Кротевич виступив проти цифрового рейтингу бойової ефективності командирів
Військові обурилися через запровадження рейтингу ефективності командирів: у чому причина
4 сiчня, 15:35
РФ вже втратила в Україні 1257 реактивних систем залпового вогню
Втрати ворога станом на 3 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
3 сiчня, 07:53
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 19981 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 2 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
2 сiчня, 07:52

Політика

Генштаб підтвердив ураження Нижегородського НПЗ
Генштаб підтвердив ураження Нижегородського НПЗ
У Європі знайшли спосіб прискорити вступ України до ЄС
У Європі знайшли спосіб прискорити вступ України до ЄС
Держсекретар США послабив наказ про замороження всієї іноземної допомоги – CNN
Держсекретар США послабив наказ про замороження всієї іноземної допомоги – CNN
«Це огидно». Шольц розкритикував Маска через підтримку правих партій в Європі
«Це огидно». Шольц розкритикував Маска через підтримку правих партій в Європі
Франція розглядає можливість відправки військ до Гренландії
Франція розглядає можливість відправки військ до Гренландії
Що чекає на українських біженців після виборів у Німеччині: прогноз невтішний
Що чекає на українських біженців після виборів у Німеччині: прогноз невтішний

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті
82K
Один континент Землі розпадається на частини з подвоєною швидкістю – Daily Mail
59K
Посадовиця МСЕК Львівщини, за яку взялися правоохоронці, задекларувала коштовну Божу матір
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 січня 2025
48K
Українці масово відправляють росіянам гроші: у чому хитрість
15K
«Послаблень не буде». Нардеп Веніславський прокоментував хід мобілізації

Новини

Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Сьогодні, 05:58
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 05:55
29 січня: яке сьогодні свято, традиції, заборони
Сьогодні, 00:05
Створення поштового банку та відкриття культурного хабу ЮНЕСКО у Львові. Головне за 28 січня
Вчора, 21:00
Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 06:00
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
Вчора, 05:56

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua