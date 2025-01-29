Генштаб підтвердив ураження Нижегородського НПЗ

На території об'єкта сталася масштабна пожежа після удару безпілотника

Нафтопереробний завод у Кстово здатен переробляти до 17 млн тонн нафти на рік

У ніч на 29 січня підрозділи Головного управління розвідки разом з іншими складовими Сил оборони уразили Нижегородський нафтопереробний завод. Про це повідомляє Генеральний штаб Зброних сил України.

Як зазначається, нафтопереробний завод у Кстово забезпечує російську армію.

Так, після удару БпЛА зафіксовано потужну пожежу на території об'єкта. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються.

«Бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватиме», – йдеться в повідомленні.

💥Зафіксовано влучання в районі промзони в місті Кстово Нижньогородської області рф pic.twitter.com/YgVnvULyZT — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 29, 2025

Нагадаємо, у місті Кстово Нижегородської області РФ у ніч проти 29 січня внаслідок атаки безпілотників пролунали вибухи. Було уражено нафтопереробний завод, спалахнула пожежа. Окрім того, атаки зазнала і Смоленська АЕС.

Як повідомлялося, нафтопереробний завод у Кстово здатен переробляти від 15 до 17 млн тонн нафти на рік.

До слова, Міноборони РФ заявило, що за ніч над РФ нібито було перехоплено та знищено 104 українські дрони у дев’ятьох областях.