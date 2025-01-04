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Військові обурилися через запровадження рейтингу ефективності командирів: у чому причина

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Військові обурилися через запровадження рейтингу ефективності командирів: у чому причина
Богдан Кротевич виступив проти цифрового рейтингу бойової ефективності командирів
фото з відкритих джерел

Часто командири підрозділів «домальовують» собі різні здобутки та брешуть щодо втрат позицій

Низка українських військових обурилися рішенню Міністерства оборони запровадити цифровий рейтинг бойової ефективності командирів. Вони вважають, що це спонукатиме командирів організовувати різні операції коштом життя власного особового складу. Таку думку, зокрема, висловив начальник штабу 12 бригади Національної гвардії України «Азов» Богдан Кротевич.

За його словами, дуже часто командири підрозділів «домальовують» собі різні здобутки та брешуть щодо втрат позицій «тільки тому, що є «статистика». Кротевич каже, що, умовно, «в одного ОТУ не можуть бути більшими втрати, аніж у сусіднього».

Військовий пояснив, що рейтинг втрат ворога вже ведеться, а запропонований Міноборони рейтинг ефективності може не відображати реальної продуктивності командирів через низку факторів, які не залежать від нього.

Зокрема, він виділив рівень підготовки бійців, забезпечення підрозділу, інтенсивність бойових дій, час перебування на лінії зіткнення, географію поля бою, кількість ресурсів противника тощо.

«На що будуть впливати ці рейтинги? На те, що згідно з рейтингом будуть розподілятись озброєння та техніка, або призначатись комбриги на посади? Так, статистика існує, вона не публічна, і Генштаб її має, вона просто не працює», – пояснив він.

Кротевич також додав що якщо командири думатимуть лише про «рейтинги», то «нам всім п*зда».

Інший військовослужбовець, на позивний Тінь, у своєму Telegram-каналі також написав, що ефективність командирів включає не тільки ураження противника, але й збереження особового складу, позицій, озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, Міністерство оборони запускає цифровий рейтинг бойової ефективності командирів. Вони звітуватимуть про ураження ворога в застосунку «Армія+».

Головна інспекція Міністерства оборони проведе комплексний аналіз командування Сухопутних військ Збройних сил України. Запланована перевірка передбачає аналіз організаційної структури та повноважень, оцінку ефективності управлінських процесів та дотримання законодавства.

На основі результатів перевірки Міноборони запровадить реформи у системі управління та кадрової політики в командуванні Сухопутних військ, оптимізує управлінські процеси та посилить боєздатність підрозділів новими підходами до підготовки.

Як відомо, упродовж 2024 року Сили оборони України зменшили чисельність армії РФ на 430 790 осіб. Умовно, це чисельність майже 36 мотострілецьких дивізій сухопутних військ російської армії. У 2024 році ворог зазнав сумарно більше втрат ніж за 2022-й та 2023 роки.

До слова, військовослужбовці з вищою освітою рівня магістр і керівним досвідом у цивільному житті можуть призначатися на керівні посади у Збройних силах України, включно до категорії полковника. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

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Теги: ворог армія Генштаб рейтинг статистика Володимир Зеленський Telegram президент озброєння інспекція втрати Міноборони

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