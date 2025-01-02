Втрати ворога станом на 2 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1370 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 2 січня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 2 січня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 2 січня втратила:
- особового складу – близько 792170 (+1370) осіб,
- танків – 9676 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 20056 (+13) од,
- артилерійських систем – 21552 (+20) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО – 1032 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 330 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21200 (+69),
- крилаті ракети – 3003 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32729 (+54) од,
- спеціальна техніка – 3675 (+3).
Активність флоту окупантів станом на 2 січня
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі вісім ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – два судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – дев'ять суден, з них п'ять рухались з протоки Босфор.
Нині триває 1044-й день повномасштабної війни в Україні.
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