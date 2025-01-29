Втрати ворога станом на 29 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1670 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 29 січня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 29 січня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 29 січня втратила:
- особового складу – близько 834670 (+1670) осіб,
- танків – 9886 (+10) од,
- бойових броньованих машин – 20597 (+24) од,
- артилерійських систем – 22395 (+29) од,
- РСЗВ – 1264 (+1) од,
- засоби ППО – 1050 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23456 (+57),
- крилаті ракети – 3054 (+1),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35366 (+97) од,
- спеціальна техніка – 3721 (+3).
Активність флоту окупантів станом на 29 січня
- У Чорному морі один ворожий корабель, ракетоносії відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – два судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 10 суден, з них вісім рухались з протоки Босфор.
Нині триває 1071-й день повномасштабної війни в Україні.
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