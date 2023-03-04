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Глава Європарламенту прибула до Києва (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Глава Європарламенту прибула до Києва (фото)
Президентка Європейського парламенту Роберта Мацола
фото: Reuters

Європейська політикиня зустрілася з головою Верховної ради України

Президентка Європейського парламенту Роберта Мацола ввечері 3 березня прибула до Києва, де зустрілася зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Про це політикиня повідомила у своєму Twitter.

«Добре повертатися до України. До цих хоробрих людей, які надихнули світ. До героїв, які відмовляються здаватися. До тих, хто пожертвував усім заради наших цінностей. До європейців, чий дім у нашому Європейському союзі», – написала очільниця Європарламенту.

Мацола зазначила, що майбутнє України – це членство в ЄС. Крім того, вона провела зустріч зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком і пообіцяла посилення співпраці парламентів України та ЄС.

Нагадаємо, що Європейський союз може відповісти санкціями, якщо Китай постачатиме озброєння Росії.

До слова, лідери європейських країн погодили поставки Україні необхідних на полі бою боєприпасів протягом кількох тижнів.

Крім того, Україна та ЄС підписали меморандум про 18 млрд євро допомоги.

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