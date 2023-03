Глава Європарламенту прибула до Києва (фото)

Президентка Європейського парламенту Роберта Мацола ввечері 3 березня прибула до Києва, де зустрілася зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Про це політикиня повідомила у своєму Twitter.

«Добре повертатися до України. До цих хоробрих людей, які надихнули світ. До героїв, які відмовляються здаватися. До тих, хто пожертвував усім заради наших цінностей. До європейців, чий дім у нашому Європейському союзі», – написала очільниця Європарламенту.

Ukraine's future is as a member of the European Union.



We will walk all the way with you.



Great seeing my friend @r_stefanchuk again.



Cooperation between @Europarl_EN & @ua_parliament will only grow stronger.



🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/4Wg10EqvMm