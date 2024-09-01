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Ультраправі лідирують на виборах у Німеччині

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Ультраправі лідирують на виборах у Німеччині
За даними екзит-полів, AfD набере 33,5% голосів у Тюрингії
фото з відкритих джерел

Ультраправі навряд чи зможуть сформувати уряд, оскільки інші партії виключили можливість приєднання до коаліції з нею

Німецька партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) близька до того, щоб стати першою ультраправою партією, яка перемогла на регіональних виборах у Німеччині з часів Другої світової війни. Про це пише Reuters.

За даними екзит-полів, AfD набере 33,5% голосів у Тюрингії, що значно більше, ніж 24,5% консервативної партії «Християнсько-демократичний союз». У сусідній землі Саксонія консерватори лідирували з 32%, лише на піввідсотка випереджаючи AfD.

Ультралівий і проросійський «Альянс Сари Вагенкнехт» (BSW), який, як і AfD, вимагає жорсткішого контролю за імміграцією і хоче припинити озброювати Україну, посідає третє місце з результатом до 16%.

Якщо «Альтернатива для Німеччини» займе перше місце після офіційного підрахунку голосів, це буде перша перемога ультраправих на місцевих виборах з Другої Світової війни, зазначає BBC. Це також стане першою в історії перемогою AfD на подібних виборах.

Зазначається, що результати виглядають невтішними для коаліції канцлера Олафа Шольца, хоча його соціал-демократи, схоже, подолали 5% бар'єр для того, щоб залишитися в парламентах обох земель.

При цьому AfD навряд чи зможе сформувати уряд, оскільки інші партії виключили можливість приєднання до коаліції з нею, називаючи її антидемократичною та екстремістською.

Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» має найбільше прихильників на сході країни за винятком міста Берлін, обходячи традиційні політсили.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.

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Теги: Німеччина вибори партії

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