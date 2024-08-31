Швейцарія може переглянути нейтралітет через війну в Україні

Рекомендації щодо перегляду нейтралітету будуть враховані при розробці стратегії безпеки Швейцарії на 2025 рік

Експертна робоча група з питань безпеки, яку створило Міністерство оборони Швейцарії, рекомендувала уряду розглянути можливість зміни політики нейтралітету на користь поглибленого військового співробітництва з НАТО та Європейським Союзом. Про це пише Politico.

«Після нападу Росії на Україну нейтралітет знову став предметом політичних дебатів – як усередині країни, так і за кордоном. Тиск на Швейцарію з метою прояснити її позицію зростає», – йдеться в доповіді експертів.

Експерти не пропонують Швейцарії повністю відмовитися від нейтралітету і вступити до НАТО, але закликають поглибити звʼязки з Альянсом і ЄС для спільної підготовки, захисту від балістичних ракет, двосторонніх і багатосторонніх навчань.

У доповіді також пропонується збільшити військові витрати до 1% від ВВП до 2030 року, наразі ця частка становить 0,76%.

Автори доповіді пропонують скасувати заборону на реекспорт зброї. Наразі Швейцарія забороняє продаж озброєнь країнам, що перебувають у стані війни. Через це минулого року експорт зброї знизився на 27%, до менш ніж €746 мільйонів.

Заборона також негативно вплинула на відносини Швейцарії з іншими державами, які хочуть постачати в Україну зброю з швейцарськими компонентами, але не можуть цього зробити.

До складу групи, яка підготувала доповідь, ввійшли дипломати, високопосадовці, військові, а також Вольфганг Ішингер, колишній керівник Мюнхенської конференції з безпеки. Рекомендації, що містяться в документі, будуть враховані при розробці стратегії безпеки Швейцарії на 2025 рік.

Очікується, що звіт може мати опір у швейцарському парламенті, особливо з боку пацифістських лівих партій і націоналістичних ультраправих. Президентку Швейцарії Віолу Амгерд вже давно критикують за прихильність до поступового зближення країни з НАТО.

Нагадаємо, у квітні президентка Швейцарської Конфедерації та міністерка оборони Віола Амхерд заявила, що в разі нападу РФ Швейцарія має намір захищатися разом зі своїми європейськими партнерами по НАТО.

За словами Амхерд, ініціатива з протиповітряної оборони «Європейський небесний щит» передбачає застереження про нейтралітет. «Якщо на Швейцарію буде скоєно напад, то ситуація зміниться, і нейтралітет перестане діяти», – заявила вона.

До слова, Швейцарія відмовилася передавати Україні прибутки, отримані від заморожених активів російського Центрального банку, що зберігаються у швейцарських банках. Державний секретаріат з економічних питань заявив, що Швейцарія не наслідуватиме приклад Європейського Союзу в цьому питанні, посилаючись на національне законодавство та міжнародні зобов'язання.