Міністр оборони Британії закликав ЄС збільшити підтримку України

Британський міністр оборони наголосив, що «тепер не лише США, але і Європа має переконатися, що Україна зможе продовжувати захищати себе»

Європейський союз має переконатися, що Україна може захищатись, а для цього необхідно збільшити допомогу. Про це розповів міністр оборони Британії Грант Шаппс передає BBC.

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Британський міністр оборони наголосив, що «тепер не лише США, але і Європа має активізуватися та зробити свій внесок, аби переконатися, що Україна зможе продовжувати захищати себе».

«Британія, знову ж таки, як і в інших речах, лідирує з пакетом у 2,5 млрдфунтів стерлінгів та угодою про безпеку, угодою про співпрацю з президентом Зеленським та Україною», – сказав Шаппс.

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Раніше повідомлялося, що законодавці з Європи та Канади, які відвідали Вашингтон цього тижня, висунули серйозні попередження як демократам, так і республіканцям, стверджуючи, що Сполучені Штати повинні допомогти Україні забезпечити перемогу над Росією цього року.

Нагадаємо, Канада, після того, як Україна підписала з Великою Британією угоду про безпекову співпрацю, і собі активізувала переговори про безпекову угоду із Києвом. Українка влада вже отримала проєкт відповідної угоди.

Як повідомлялося, Велика Британія збільшила розмір військової допомоги Україні до 2,5 млрд фунтів стерлінг.