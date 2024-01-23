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Канада виділить додаткові кошти на навчання українських пілотів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Канада виділить додаткові кошти на навчання українських пілотів

Очікується, що поставка цих катерів та навчання будуть завершені до кінця весни 2024 року

Канада надасть Україні 10 багатофункціональних надувних суден на загальну суму $15 млн США та виділить додаткових $11,5 млн на навчання українських пілотів на F-16. Про це заявив міністр оборони Канади Біл Блер, інформує міністерство оборони Канади.

Як зазначається, Блер взяв участь у 18-му засіданні контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», де й заявив про передачу десяти багатоцільових човнів від Zodiac Hurricane Technologies. «Ці багатомоторні надувні човни з жорстким корпусом допомагатимуть Україні в різноманітних морських операціях, включаючи пошук і порятунок, транспортування військ і вантажів, спостереження та розвідку», – розповіли у канадському оборонному відомстві.

Очікується, що поставка цих катерів та навчання будуть завершені до кінця весни 2024 року.

Канада також збільшить свій внесок до «коаліції винищувачів», виділивши цивільний персонал, інструкторів та навчальні літаки для тренування українських пілотів.

«Ця підтримка оцінюється приблизно у 15 млн канадських дол. ($близько 11,5 млн). Навчання розпочнеться у лютому 2024-го й триватиме до 2025-го», – додали у міністерстві.

Блер також оголосив про участь Канади у двох коаліціях сил і засобів, які входитимуть до Контактної групи з питань оборони України: Бронетанковій коаліції та Коаліції ВПС.

Насамкінець міністр зазначив, що ЗСУ отримали й іншу раніше анонсовану допомогу, зокрема стрілецьку зброю та боєприпаси, які відповідають стандартам НАТО, а також зимовий одяг та спорядження. Більше таких відправлень буде надіслано найближчими тижнями.

Також Канада повідомила, скільки готова прийняти біженців з України.

Раніше міністр оборони Британії закликав ЄС збільшити підтримку України.

Теги: Канада

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