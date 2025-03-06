Німеччина готує для України пакет військової допомоги на мільярди євро

Борис Пісторіус нагадав, що до України з Німеччини вже було доставлено три ПТРК Patriot

Міністр оборони Пісторіус наполягатиме на швидкому фінансуванні

Німеччина сформувала пакет військової допомоги Україні на суму близько 3 млрд євро. Наразі обговорюється його швидке фінансування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спільну пресконференцію міністрів оборони України та ФРН Рустема Умєрова та Бориса Пісторіуса.

За словами Бориса Пісторіуса, саме швидке фінансування цього пакету на 3 млрд євро зараз є предметом поточних попередніх переговорів між партіями ХДС/ХСС і СДПН.

«І я, звичайно, рішуче виступаю за те, щоб знайти тут швидке рішення, щоб надати Україні необхідну додаткову допомогу», – наголосив Пісторіус.

Він нагадав, що до України з Німеччини вже було доставлено три ПТРК Patriot та шість зенітно-ракетних комплексів IRiS-T SLM і SLS.

Цього року будуть поставлені ще три системи IRIS-T, SLS і три системи IRIS-T SLM.

Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на сьогоднішній пресконференції повідомив, коли відбудеться наступне засідання у форматі «Рамштайн».

Щодо систем ППО Patriot, то вони надійшли з Німеччини до України у липні минулого року.

«Главком» повідомляв, що у 2026 році в Україні запрацює завод з виробництва боєприпасів німецького оборонного концерну Rheinmetall.