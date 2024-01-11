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Неефективна ворожа мобілізація та зрушення ситуації в Росії: прогноз від генерала Маломужа

Катерина Іванова
glavcom.ua
Неефективна ворожа мобілізація та зрушення ситуації в Росії: прогноз від генерала Маломужа
Нова стратегія України та невтішна ситуація у Росії після виборів президента дозволить Силам оборони покращити ситуацію на фронті
фото: УНІАН

Після виборів у РФ розпочати мобілізацію при їхніх таких втратах – величезна проблема для російського суспільства – вважає експерт

Микола Маломуж, генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.), розповів, що за період війни ми знищили до 90% особового складу професійних частин армії РФ, на його думку, це дуже  потужний підрив. А те, що зараз наймається та мобілізується у Росії – додатковий ресурс, який не має ні рівня підготовки, ні злагодження. Про це він розповів в ефірі Еспресо.

«По-перше, у РФ мобілізаційні ресурси небезмежні, хоча багато аналітиків кажуть, що безмежні. Я просто знаю Росію та її можливості, тому нахапати всіх вони могли. Але з іншого боку та модель прихованої мобілізації, тобто планова пряма мобілізація, залучення під силовим форматом за квотами з кожної області в рамках неофіційної мобілізації, найманці, зеки, приватні структури, які формують підрозділи для збройних сил РФ, спецслужби – ця вся армада випробувана. І 2023 рік показав, що всі можливості вони мали, і можливості по прихованій мобілізації до 1 млн осіб фактично зараз знецінені, бо все воно не дає такого ефекту», – прокоментував ексголова Служби зовнішньої розвідки України.

За його словами, сьогодні на головних ділянках фронту росіяни кидають більш-менш професійні частини, але вони не вирішують завдання. Він вважає, що після виборів у РФ розпочати мобілізацію при таких втратах – величезна проблема для російського суспільства. 

«Путін би хотів на тлі перемоги демонструвати, що він щось досяг, але результату нема при величезних втратах. Після виборів розпочати масову мобілізацію під загрозою наших наступів для Путіна – величезна дестабілізація, бо це призведе до зрушень у системі та проявить слабкість режиму, що відчує путінське оточення та зомбоване російське суспільство», – підкреслив генерал армії України.

Микола Маломуж зазначив, що зараз нам важливо витримати ворожу потугу зимою, а весною нова стратегія забезпечить заходи, які будуть знищувати ворога як на фронті, так і у тилу. На його думку, мобілізація у РФ вже не буде актуальна, бо багато росіян зрозуміють, що при такому форматі російські військові будуть знищені. Але це все відбудеться під впливом наших перемог, а далі зрушиться ситуація в Росії, вважає генерал.

Раніше Микола Маломуж розповідав, як отримати перевагу над ворогом і які зміни потрібні для перемоги.

Нагадуємо, яка ситуація на Авдіївському фронті.

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Теги: мобілізація Україна путін військові модель росіяни війна

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