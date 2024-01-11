Неефективна ворожа мобілізація та зрушення ситуації в Росії: прогноз від генерала Маломужа

Після виборів у РФ розпочати мобілізацію при їхніх таких втратах – величезна проблема для російського суспільства – вважає експерт

Микола Маломуж, генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.), розповів, що за період війни ми знищили до 90% особового складу професійних частин армії РФ, на його думку, це дуже потужний підрив. А те, що зараз наймається та мобілізується у Росії – додатковий ресурс, який не має ні рівня підготовки, ні злагодження. Про це він розповів в ефірі Еспресо.

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«По-перше, у РФ мобілізаційні ресурси небезмежні, хоча багато аналітиків кажуть, що безмежні. Я просто знаю Росію та її можливості, тому нахапати всіх вони могли. Але з іншого боку та модель прихованої мобілізації, тобто планова пряма мобілізація, залучення під силовим форматом за квотами з кожної області в рамках неофіційної мобілізації, найманці, зеки, приватні структури, які формують підрозділи для збройних сил РФ, спецслужби – ця вся армада випробувана. І 2023 рік показав, що всі можливості вони мали, і можливості по прихованій мобілізації до 1 млн осіб фактично зараз знецінені, бо все воно не дає такого ефекту», – прокоментував ексголова Служби зовнішньої розвідки України.

За його словами, сьогодні на головних ділянках фронту росіяни кидають більш-менш професійні частини, але вони не вирішують завдання. Він вважає, що після виборів у РФ розпочати мобілізацію при таких втратах – величезна проблема для російського суспільства.

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«Путін би хотів на тлі перемоги демонструвати, що він щось досяг, але результату нема при величезних втратах. Після виборів розпочати масову мобілізацію під загрозою наших наступів для Путіна – величезна дестабілізація, бо це призведе до зрушень у системі та проявить слабкість режиму, що відчує путінське оточення та зомбоване російське суспільство», – підкреслив генерал армії України.

Микола Маломуж зазначив, що зараз нам важливо витримати ворожу потугу зимою, а весною нова стратегія забезпечить заходи, які будуть знищувати ворога як на фронті, так і у тилу. На його думку, мобілізація у РФ вже не буде актуальна, бо багато росіян зрозуміють, що при такому форматі російські військові будуть знищені. Але це все відбудеться під впливом наших перемог, а далі зрушиться ситуація в Росії, вважає генерал.

Раніше Микола Маломуж розповідав, як отримати перевагу над ворогом і які зміни потрібні для перемоги.

Нагадуємо, яка ситуація на Авдіївському фронті.