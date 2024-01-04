Головна Світ Політика
search button user button menu button

Полковник британської армії озвучив умову для введення військ НАТО в Україну

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Полковник британської армії озвучив умову для введення військ НАТО в Україну
Полковник Хеміш де Бреттон-Гордон пояснив цілі Росії на даному етапі війни в Україні
скріншот з відео на YouTube

Полковник британської армії у відставці Хеміш де Бреттон-Гордон: «Нам доведеться воювати з Росією»

НАТО може відправити війська на територію України, якщо ЗСУ зіткнуться з великими проблемами на фронті, припустив полковник британської армії у відставці Хеміш де Бреттон-Гордон в інтерв'ю TalkTV.

Затяжна війна між Росією та Україною досягла критичної точки, коли обидві сторони ведуть запеклу битву прямо посеред суворої зими. Колишній полковник британської армії Хеміш де Бреттон-Гордон наголосив на критичній ситуації, підкреслюючи статичні бої, високоточні артилерійські удари та атаки на цивільну інфраструктуру.

Де Бретон-Гордон наголошує на важливості того, щоб західні країни, зокрема Велика Британія та НАТО, зосереджувалися на Україні, щоб уникнути потенційної війни з Росією. Нещодавня ескалація викликала занепокоєння фахівця щодо майбутнього та можливості відправлення військ західними союзниками до України. На його думку, Альянс «може вступити у війну з Росією протягом найближчих кількох років», якщо на війні в Україні щось «піде не так».

Він наголосив, що минулого тижня Росія посилила свої напади на Україну, що викликало швидку відповідь з боку українських сил. Хеміш де Бреттон-Гордон пояснює, що Росія накопичувала високоточні безпілотні літальні апарати та ракети, які зараз запускає, намагаючись натиснути на Україну.

Попри ефективну протиповітряну оборону України, Росія бачить шанс для перемоги та кидає на війну усе, що має. Оскільки Україна ледве тримається, президент Зеленський терміново вимагає більше боєприпасів і ракет ППО.

«Захід зробив усе (для ЗСУ – «Главком»), крім введення своїх військ. Не виключено, що якщо Росія почне досягати серйозного прогресу, НАТО і західним союзникам, таким як Австралія, доведеться переглянути свою позицію», – сказав він.

Раніше стало відомо, що чотири європейські країни Північноатлантичного альянсу уклали угоду про закупівлю до тисячі ракет для зенітного ракетного комплексу Patriot

Читайте також: Дві країни-члени НАТО піднімали F-16 через російську атаку по Україні
Теги: росія війна Велика Британія Україна президент полковник конфлікт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська війна завдала непоправних збитків довкіллю України
Наслідки екоциду України відчуватимуть і європейці
14 грудня, 2023, 10:57
Додаткові вихідні можуть надавати роботодавці
Новорічні свята 2023-2024: перелік святкових та вихідних днів
5 грудня, 2023, 13:57
Левова частина російських ракет була скерована на київську ТЕЦ-5
Нічний ракетний терор Києва. Експерт розповів, куди цілив ворог
14 грудня, 2023, 14:38
Північна Корея запустила в Японське море балістичну ракету малої дальності
Україна відреагувала на ракетні випробування КНДР
19 грудня, 2023, 00:20
Коломойський переконував суд, що раніше не знав про спірний Указ Зеленського
Коломойський із СІЗО судиться з президентом
5 грудня, 2023, 11:41
Австралія розширила список санкцій проти РФ
Австралія ввела до списку антиросійських санкцій керівників ФСБ
7 грудня, 2023, 06:54
Триває 656-та доба повномасштабної війни Росії проти України
ЗСУ провели низку вдалих контратак поблизу Степового – британська розвідка
11 грудня, 2023, 11:36
Кремлівським пропагандистам невідомі залили монтажною піною двері (фото)
Кремлівським пропагандистам невідомі залили монтажною піною двері (фото)
18 грудня, 2023, 16:15
Антоніу Гутерріш виклав свої міркування щодо планів ООН на наступний рік
Генсек ООН розповів, що має стати найголовнішим у 2024 році
29 грудня, 2023, 12:39

Політика

Відставка канцлера Шольца на часі? Результати опитування громадян Німеччини
Відставка канцлера Шольца на часі? Результати опитування громадян Німеччини
Полковник британської армії озвучив умову для введення військ НАТО в Україну
Полковник британської армії озвучив умову для введення військ НАТО в Україну
Кірбі назвав переваги та слабкі місця росіян у війні
Кірбі назвав переваги та слабкі місця росіян у війні
Туреччина затримала 34 осіб, які шпигували на користь Ізраїлю
Туреччина затримала 34 осіб, які шпигували на користь Ізраїлю
Китай чинить військовий й економічний тиск на майбутні вибори в Тайвані – ЗМІ
Китай чинить військовий й економічний тиск на майбутні вибори в Тайвані – ЗМІ
Боррель заявив про необхідність надати Україні далекобійні ракети
Боррель заявив про необхідність надати Україні далекобійні ракети

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Китай відреагував на масштабні обстріли РФ по Україні
30K
Ющенко висловив Путіну новорічне побажання
23K
Франція відреагувала на обстріл Білгорода та розлютила Кремль
17K
Масштабний обмін полонених: опубліковано повний список звільнених українців
14K
«Вечірній квартал» зробив заяву щодо номера про переселенку зі Скадовська, який обурив українців
14K
Путін хоче припинення вогню?

Новини

Окупанти зосередили штурмові дії на двох напрямках: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:09
Мокрий сніг та мороз: прогноз погоди на 4 січня
Сьогодні, 06:00
4 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Міг вирости видатним піаністом: Херсон попрощався із 11-річним Глібом Федюком
Вчора, 15:09
Усе через Меркель із Путіним? Польща відмовилася відправляти на венеційське бієнале картини художника
Вчора, 10:13
ЗСУ просунулися вперед на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:11

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua