Глобальний саміт миру. Швейцарія підготувалась до можливих провокацій (фото)

Учасники та члени міжнародних делегацій прибуватимуть у Бюргеншток вертольотами

Швейцарія вживає масштабних заходів безпеки під час проведення Саміту миру у Бюргенштоку. Про це з місця події повідомив кореспондент «Главкома».

Поблизу курорту Бюргеншток, де проходить Саміт миру, розміщено 4 тисячі військових, які слідкують за дотриманням порядку. Крім того, навколо локації встановлені обмежувальні конструкції, включно з колючим дротом.

Заходи безпеки на Саміті миру фото: glavcom.ua

Учасники та члени міжнародних делегацій прибуватимуть у Бюргеншток вертольотами.

Зазначимо, що напередодні саміту президентка Швейцарії Віола Ахмерд повідомила про збільшення кількості кібератак на державні установи.

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Кореспондент «Главкома» побував на місці проведення Глобального саміту миру фото: glavcom.ua

Нагадаємо, що 15−16 червня у Швейцарії розпочинає свою роботу Глобальний саміт миру, організований Україною. Він проходить у кантоні Берн, у Бюргенштоку. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери понад 100 країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Швейцарії напередодні ввечері.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбудеться 15−16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Зазначимо, що російський диктатора Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.