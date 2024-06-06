Під час розмови Зеленський запросив Болуарте до України

Зеленський запросив очільницю Перу Діну Болуарте взяти участь у Глобальному саміті миру

Президент Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з президенткою Перу Діною Болуарте. Зокрема, під час розмови йшлося про Глобальний саміт миру. Про це очільник України повідомив у Telegram.

«Подякував Діні Болуарте за конкретні кроки на підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності», – зазначив він.

За словами Зеленського, Перу голосувала за ключові резолюції ООН та припинення статусу Росії як постійного спостерігача при Організації американських держав.

«Закликав зробити ще один крок на підтримку України та справедливого миру – узяти участь у Саміті миру у Швейцарії. Це підсилить представництво Латинської Америки», – додав президент.

Крім того, Зеленський запросив Болуарте до України за зручної нагоди.

Нагадаємо, Швейцарія 15-16 червня прийматиме Саміт миру поблизу центрального міста Люцерн, який, як вона сподівається, прокладе шлях до майбутнього мирного процесу після російського вторгнення в Україну.

Як повідомлялося, Росія продовжує спроби зірвати майбутній Глобальний саміт миру та шантажем схиляє до цього інші країни. Натомість речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що Пекін ніколи не «роздмухував вогонь і не підживлював полум'я» російсько-української війни.

До слова, після проведення у Швейцарії Глобального саміту миру Європейський Союз хоче організувати восени у Саудівській Аравії переговори про мир в Україні з участю Росії.

Раніше Зеленський заявив, що Україна вже готує дипломатичні відповіді на російські намагання послабити саміт миру, який розпочнеться за два тижні.