Зеленський підтвердив: Сили оборони взяли під бойовий контроль прикордоння Харківщини

Зеленський розповів про успіхи українських захисників на Харківщині

Раніше стало відомо, що українські військові зупинили російських загарбників на півночі Харківщини

Сили оборони змогли взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти. Йдеться про Харківщину. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

«Зараз нашим воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти», – сказав президент.

Президент подякував кожному підрозділу, який забезпечує необхідні результати у знищенні окупанта.

Зеленський зазначив, що сьогодні обговорив подальші завдання українських військ з урахуванням інформації від розвідок.

Нагадаємо, як заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Ігор Прохоренко, українські військові зупинили російських загарбників на півночі Харківщини.

Як повідомлялося, Російська Федерація минулого тижня залучила підрозділи африканського корпусу Міноборони РФ разом із регулярними силами та підрозділами «Шторм-Z» під час наступу на Вовчанськ.

Раніше російські загарбники повністю завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали дуже високих втрат. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він також поінформував, де на Харківщині тривають найжорсткіші бої.

До слова, президент Володимир Зеленський прибув у Харків, де провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону.