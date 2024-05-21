«З Кремля його винесуть тільки вперед ногами» – Зеленський про перспективи Путіна

Володимир Зеленський: «Ти не можеш сідати розмовляти з людиною, єдина ціль якої – знищити тебе»

Президент Володимир Зеленський вважає, що більше немає сенсу в діалозі із російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки він не є самостійною фігурою, і перебуває у вакуумі ненависті до України, який підтримує його оточення. Про це глава держави повідомив в інтерв’ю Reuters.

Журналісти агентства нагадали, що на початку великої війни Зеленський прагнув діалогу з Путіним, вони поцікавилися, чи хотів би глава української держави такого діалогу зараз. Зеленський пояснив, що зараз у цьому немає сенсу, оскільки на сьогодні Путін не є самостійною фігурою.

«У цьому проблема, він промивав людям мозок і мозок промили йому. Він перебуває в інформаційній кулі, в бажанні нас знищити. Ти не можеш сідати розмовляти з людиною, єдина ціль якої – знищити тебе. І ти не можеш на сьогодні знайти тут справедливий діалогВін (Путін – «Главком») не самостійна фігура на сьогодні, він хвилю наративів дає, що Україна керується Сполученими Штатами Америки, а він насамперед керується великими грошима… З Кремля його винесуть тільки вперед ногами. Його оточення тримає його в цій системі. Нам потрібно знайти слабке місце в цій системі. Якщо щоденно шукати і боротись ти обов’язково переможеш», – зазначив Зеленський.

Також глава держави згадав про Глобальний саміт миру, який має відбутися у Швейцарії. Президент зазначив, що це один із форматів, в рамках якого потрібно підготувати підгрунтя, для ще більшого «тиску на Росію».

Раніше Зеленський повідомив, що західні союзники надто довго ухвалюють рішення про виділення військової допомоги Україні. Глава держави назвав надання військової допомоги, зокрема систем протиповітряної оборони, таких як системи Patriot, на які Україна значною мірою покладається у війні з Росією, як «один великий крок вперед, але перед цим були два кроки назад».