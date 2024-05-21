Головна Країна Політика
search button user button menu button

«З Кремля його винесуть тільки вперед ногами» – Зеленський про перспективи Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«З Кремля його винесуть тільки вперед ногами» – Зеленський про перспективи Путіна
Раніше Зеленський прагнув діалогу з Путіним
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Ти не можеш сідати розмовляти з людиною, єдина ціль якої – знищити тебе»

Президент Володимир Зеленський вважає, що більше немає сенсу в діалозі із російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки він не є самостійною фігурою, і перебуває у вакуумі ненависті до України, який підтримує його оточення. Про це глава держави повідомив в інтерв’ю Reuters.

Журналісти агентства нагадали, що на початку великої війни Зеленський прагнув діалогу з Путіним, вони поцікавилися, чи хотів би глава української держави такого діалогу зараз. Зеленський пояснив, що зараз у цьому немає сенсу, оскільки на сьогодні Путін не є самостійною фігурою.

«У цьому проблема, він промивав людям мозок і мозок промили йому. Він перебуває в інформаційній кулі, в бажанні нас знищити. Ти не можеш сідати розмовляти з людиною, єдина ціль якої – знищити тебе. І ти не можеш на сьогодні знайти тут справедливий діалогВін (Путін – «Главком») не самостійна фігура на сьогодні, він хвилю наративів дає, що Україна керується Сполученими Штатами Америки, а він насамперед керується великими грошима… З Кремля його винесуть тільки вперед ногами. Його оточення тримає його в цій системі. Нам потрібно знайти слабке місце в цій системі. Якщо щоденно шукати і боротись ти обов’язково переможеш», – зазначив Зеленський.

Також глава держави згадав про Глобальний саміт миру, який має відбутися у Швейцарії. Президент зазначив, що це один із форматів, в рамках якого потрібно підготувати підгрунтя, для ще більшого «тиску на Росію».

Раніше Зеленський повідомив, що західні союзники надто довго ухвалюють рішення про виділення військової допомоги Україні. Глава держави назвав надання військової допомоги, зокрема систем протиповітряної оборони, таких як системи Patriot, на які Україна значною мірою покладається у війні з Росією, як «один великий крок вперед, але перед цим були два кроки назад».

Теги: Володимир Зеленський путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський подякував військовим, які тримають фронт
Зеленський: окупант не досягає свого завдання – розтягнути наші сили та цим послабити Україну
19 травня, 19:48
Візит Путіна до Китаю став його першою закордонною поїздкою після так званого переобрання на посаді
Путін зробив першу заяву після переговорів із Сі Цзіньпіном
16 травня, 10:21
Боровець обіймає посаду заступника міністра закордонних справ України
Зеленський призначив нову очільницю Нацкомісії у справах ЮНЕСКО
15 травня, 19:54
Востаннє Путін відвідував Китай у жовтні 2023 року
Путін зібрався до Китаю цього тижня
14 травня, 14:58
Було ухвалено запропонований Священним Синодом проект листа до Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія
Архієрейський Собор ПЦУ прокляв Путіна
11 травня, 22:13
Цимбалюк порадив Навальній нарешті заявити, що Росію захопили злочинці та закликати людей на боротьбу із ними
«Хай звертаються до СБУ». Журналіст Цимбалюк дав пораду Юлії Навальній
29 квiтня, 21:30
За словами президента, процес передавання військової допомоги Україні важливо прискорити
Зеленський назвав основні критерії потужності ЗСУ
29 квiтня, 15:53
Боррель вважає, що Європа повинна підтримувати українців, допоки армія РФ не зупиниться
Боррель заявив, що війна в Україні триватиме до виборів у США
28 квiтня, 21:39
За словами Зеленського, Глобальний саміт миру у Швейцарії дасть шанс на справедливий мир й відновлення дієвості міжнародного права
Росія планує зірвати Глобальний саміт миру – Зеленський
24 квiтня, 19:07

Політика

«З Кремля його винесуть тільки вперед ногами» – Зеленський про перспективи Путіна
«З Кремля його винесуть тільки вперед ногами» – Зеленський про перспективи Путіна
Міністр Галущенко показав Бербок одну з найбільших ТЕС України, яку зруйнували окупанти
Міністр Галущенко показав Бербок одну з найбільших ТЕС України, яку зруйнували окупанти
Заборона Московської церкви та питання фортифікації: нардепи заблокували трибуну Ради
Заборона Московської церкви та питання фортифікації: нардепи заблокували трибуну Ради
ТЦК втратить каральну функцію? У Раді з’явився несподіваний законопроєкт
ТЦК втратить каральну функцію? У Раді з’явився несподіваний законопроєкт
Бронювання за гроші: Гетманцев розповів, які підприємства отримають право
Бронювання за гроші: Гетманцев розповів, які підприємства отримають право
Зеленський анонсував новий пакет військової допомоги від Румунії
Зеленський анонсував новий пакет військової допомоги від Румунії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Нардеп пропонує ввести податок на бездітність: зареєстровано законопроєкт (оновлено)
13K
Податок на народжуваність. Нардеп відкликав законопроєкт через суспільне обурення
13K
Міноборони пояснило, що чекає на військовозобов'язаних після оновлення даних
8773
Олігарх Новинський взяв участь у освяченні російського храму на Кіпрі
8394
85-річчя у Палаці «Україна». Хто прийшов вітати легендарного керівника Ансамблю Вірського (фото)
7917
НПЗ і аеродроми. Чому плачуть російські «воєнкори»

Новини

Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
Сьогодні, 06:49
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
19 травня, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
18 травня, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua