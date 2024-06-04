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Візит Зеленського до Франції: стали відомі деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Візит Зеленського до Франції: стали відомі деталі
Глава української держави зустрінеться у Єлисейському палаці із французьким колегою
фото: з відкритих джерел

Зеленський візьме участь у заході на честь 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 червня, відвідає Францію. Зокрема, він зустрінеться із французьким колегою Еммануелем Макроном. Про це йдеться у заяві Єлисейського палацу, повідомляє BFMTV.

Як зазначили в Єлисейському палаці, Зеленський приїде до Франції та візьме участь у заході на честь 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

Після цього заходу глава української держави зустрінеться у Єлисейському палаці із французьким колегою.

«У той час, коли російські удари постійно посилюються на лінії фронту та по енергетичній інфраструктурі, два президенти обговорять ситуацію на місцях та потреби України», – йдеться у повідомленні.

У Єлисейському палаці додали, що така зустріч стане продовженням конференції на підтримку України, яка відбулася у Парижі 26 лютого. Тоді президент Франції вперше допустив відправлення військ країн Заходу до України.

Вже у п'ятницю, 7 червня, очікується, що Зеленський виступить перед Національною асамблеєю Франції (нижня палата парламенту). Також він проведе зустріч із головою Національної асамблеї Яель Браун-Піве.

Раніше повідомлялося, що очікується, що на міжнародній церемонії в Нормандії 6 червня будуть присутні глави багатьох держав.

Росія отримала запрошення взяти участь у пам'ятних заходах, щоб вшанувати важливість самовідданості та жертв радянських народів під час Другої світової війни. Однак російський диктатор Володимир Путін не був запрошений на захід у зв'язку з наступом російських військ в Україні.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що передача Україні далекобійної зброї, яка здатна вражати військові об'єкти на території РФ, не є ескалацією конфлікту.  Така заява прозвучала на спільному брифінгу лідера Франції та канцлера Німеччини Олафа Шольца. Макрон також виступив на підтримку того, щоб дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ, з яких окупанти атакують українські міста.

Теги: Франція Володимир Зеленський Еммануель Макрон

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