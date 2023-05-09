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Приєднання України до НАТО: чи згодні країни-члени альянсу

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Приєднання України до НАТО: чи згодні країни-члени альянсу
Як відомо, на літньому саміті у Вільнюсі країни НАТО обговорять допомогу Україні
фото з відкритих джерел

Генсек НАТО наголосив, що наразі завдання полягає в тому, щоб Україна залишилася незалежною та суверенною державою: «Якщо Україна не переможе, то взагалі нема чого обговорювати»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі країни Альянсу погоджуються на приєднання України. Проте залишається питання щодо того, коли саме це станеться. Про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post.

«Усі союзники по НАТО погоджуються з тим, що Україна стане членом Альянсу. Усі союзники погоджуються з тим, що Україна має право обирати свій шлях, що вирішувати не москві, а Києву. Усі союзники згодні з тим, що двері НАТО залишаються відчиненими», – сказав Столтенерг.

Він зазначив, що питання лише у термінах приєднання, які він назвати не може. Посадовець запевняє, що НАТО зараз працює з Україною, щоб допомогти їй досягнути стандартів НАТО і модернізувати українську армію.

Столтенберг наголосив, що наразі завдання полягає в тому, щоб Україна залишилася незалежною та суверенною державою. «Бо якщо Україна не переможе, то взагалі нема чого обговорювати», – сказав генсек.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що в липні головним питанням на черговому саміті НАТО у Вільнюсі буде рух України до членства в Альянсі. Посадовець вважає, що на саміті Альянс має ухвалити політичне рішення, яке або безпосередньо визначить графік вступу України, або зобов'яже представити цей графік до кінця 2023 року.

Крім цього, за словами глави МЗС, на саміті буде «багато інших рішень», і «готуються певні гарантії безпеки для України».

Нагадаємо, що 20 квітня президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який вперше з початку повномасштабного вторгнення відвідав Київ. Після візиту Столтенберга міністр оборони Німеччини дав прогноз, коли Україні слід чекати вступу в НАТО

До слова, прем'єр-міністр Угорщини поставив під сумнів слова генсека НАТО про майбутнє України в Альянсі: Орбан скандально відреагував на перспективу вступу України в НАТО.

Як відомо, на літньому саміті у Вільнюсі країни НАТО обговорять допомогу Україні. Зокрема, однією з головних тем буде розробка багаторічної програми для України. 

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Теги: Україна Єнс Столтенберг НАТО

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