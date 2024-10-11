Голова НАЗК назвав парламентську партію, якій загрожує остаточна втрата держфінансування

«Були ситуації з порушеннями і в партії «Голос», і в партії «Батьківщина», і в «Слузі народу»

Партія «Голос» найближчим часом безповоротно втратить державне фінансування, оскільки були зафіксовані недостовірні відомості на майже 5 млн грн. Про це в інтерв'ю«Главкому» повідомив голова Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик.

«Нещодавно було зупинено, а потім і припинено фінансування партії «Голос», відповідні накази були оскаржені до суду. Щодо правомірності наших дій щодо зупинення фінансування партії маємо вже рішення Верховного Суду. Щодо припинення, сподіваємось вже на цьому тижні також отримати рішення на користь органу», – підкреслив очільник відомства.

За його словами, відновити держфінансування партія «Голос» вже не зможе, адже було повторне порушення. До того ж, у партії були недостовірні відомості на майже 5 млн грн.

Павлущик пояснив, що ситуації були з порушеннями і в партії «Голос», і в партії «Батьківщина», і в «Слузі народу», але потім відбувалося поновлення виплат.

Наразі у провадженні перебуває 13 переданих НАЗК матеріалів про можливі ознаки кримінальних правопорушень стосовно центральних та місцевих осередків парламентських партій.

«Комунікацію з органами досудового розслідування з цього приводу ми постійно тримаємо», – наголосив Павлущик. Водночас він додав, що не має можливість прокоментувати хід судових розслідувань, які здійснюються іншими органами.

Нагадаємо, протягом 2021-2023 років «Голос» не отримував державне фінансування. Адже Національне агентство з питань запобігання корупції знайшло порушення у витратах партії у II кварталі 2020 року. Фінансування відновили лише на початку цього року. Проте після перевірки звітів партії за II та IV квартали 2020 року НАЗК зупинило і припинило держфінансування партії і у 2024 році. Зараз «Голос» судиться, щоб скасувати накази агентства.

До слова, у фінансових звітах «Європейської солідарності» (ЄС) було виявлено понад 140 контрагентів, яким вона платила державні кошти. Однак ймовірні зв’язки із партією встановлено із 15 товариствами, які протягом семи років отримали понад 167 млн грн від ЄС.