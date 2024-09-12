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Нетаньягу боїться арешту МКС: генпрокурор Ізраїлю його розчарував

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Нетаньягу боїться арешту МКС: генпрокурор Ізраїлю його розчарував
МУС вимагає видати ордер на арешт Нетаньягу
фото із відкритих джерел

Генпрокурор Ізраїлю відмовилася від проведення перевірки запропонованої Нетаньягу, оскільки вона не задовольнить МКС

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу просив генерального прокурора Ізраїлю Галі Бахарав-Міару провести перевірку щодо нього та міністра оборони країни Йоава Галанта, щоб уникнути ордера на арешт з боку Міжнародного кримінального суду (МКС), але отримав відмову. Про це повідомив 12-й телеканал ізраїльського телебачення.

За його даними, ініціативу за вказівкою глави уряду запропонував міністр юстиції країни Ярів Левін. Як зазначає телеканал, передбачалося, що інформацію про результати перевірки буде передано до МКС із повідомленням про те, що Ізраїль сам розслідував обставини ведення військової операції проти палестинського руху ХАМАС у Газі, тому подальше втручання цього міжнародного інституту не потрібне.

Генпрокурор Ізраїлю відмовився від проведення такої перевірки, оскільки це не задовольнить МКС. На його думку, розслідуванням нападу ХАМАСу і подальшої військової операції в Газі повинна займатися спеціально сформована державна комісія Ізраїлю, оскільки вона матиме більший ступінь незалежності та широкі повноваження. У той же час Нетаньягу, стверджує телеканал, виступає проти такого розслідування, оскільки воно може призвести до його відставки.

Нагадаємо, 24 серпня прокурор МКС Карім Хан опублікував доповідь, в якій закликав якнайшвидше видати ордери на арешт Нетаньягу і Галанта, а також Сінвара та двох інших лідерів ХАМАС, які раніше були вбиті,  –  колишнього командувача військовим крилом радикалів Мухаммеда ад-Дейфа та ексглави політбюро руху Ісмаїла Ханії.

До слова, угруповання ХАМАС стверджує, що підтримує негайне припинення вогню у Секторі Гази та звільнення заручників, якщо сторони не висуватимуть нових умов. Так, свою позицію перемовники від палестинської групи у середу озвучили посередникам – прем'єр-міністру Катару Шейху Мохаммеду аль-Тані та керівнику розвідки Єгипту Аббасу Камелю під час зустрічі у Досі. Напряму з Ізраїлем ХАМАС переговорів не веде.

Теги: Ізраїль Міжнародний кримінальний суд арешт прокурор розслідування Беньямін Нетаньягу ХАМАС

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