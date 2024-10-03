«Подібного ще не було»: РФ активно підкупляє громадян Молдови напередодні виборів

Засновник нині забороненої в країні проросійської політичної партії Ілан Шор, ймовірно, допомагав відмивати кошти, призначені для підкупу виборців, через мережу банків

У жовтні в Молдові відбудуться президентські вибори та референдум щодо вступу до ЄС

Молдова зіштовхнулася з явищем підкупу виборців у поєднанні з гібридною війною і дезінформацією. Про це заявив в інтерв'ю Politico очільник поліції Молдови Віорел Чернеуцяну.

За його словами, «подібного Молдова раніше не бачила».

Детективи повідомляють, що лише за останній місяць на банківські рахунки понад 130 тис. громадян країни було переказано понад $15 млн російських коштів.

«Ця мережа «мафіозного типу», організована з Москви, має на меті вплинути на виборців напередодні президентських виборів і референдуму щодо вступу в ЄС», – додав Чернеуцяну.

За даними слідства, засновник нині забороненої в країні проросійської політичної партії Ілан Шор допомагав відмивати кошти, призначені для підкупу виборців, через мережу банків. Офіційні особи кажуть, що координатори в РФ давали вказівки чиновникам і місцевим активістам діяти від їхнього імені, пропонуючи готівку через платформу обміну повідомленнями Telegram.

Союзники Шора і Кремль агітують населення голосувати проти вступу до ЄС на референдумі 20 жовтня, а також проти прозахідного президента Маї Санду на виборах, які відбудуться того ж дня.

Партію «Шор» у Молдові заборонили ще минулого року, але офіційні особи стверджують, що її лідер підтримує тісні зв'язки з іншими проросійськими опозиційними групами.

Нагадаємо, у Молдові з 1 серпня офіційно почався передвиборчий період перед президентськими виборами та референдумом щодо євроінтеграції, які пройдуть 20 жовтня.

На цей час про наміри брати участь у виборах оголосили, серед інших, чинна президентка Майя Санду, колишній міністр закордонних справ Тудор Ульяновський, колишній лідер партії «Платформа Гідність і правда» Андреа Нестасе, експрем’єри Влад Філат та Іон Кіку, а також колишній генпрокурор Александр Стояногло.

Раніше президентка Молдови Майя Санду заявила, що Москва може втрутитися у майбутні вибори.

До слова, у Молдові обговорюють деталі нібито плану влади реінтегрувати Придністровський регіон до 2038 року за прикладом Німеччини, що був опублікований виданням El Pais. За даними газети, план на замовлення офіційного Кишинева нібито підготувало консалтингове агентство, а дотепер про існування цього плану у Молдові нічого не було відомо.