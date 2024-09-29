Республіканці розкритикували Трампа за словесні образи Камали Гарріс

Дональд Трам неодноразово дозволяв собі негативно висловлюватися про Камалу Гарріс

Дональд Трамп нещодавно викликав хвилю обурення навіть серед членів Республіканської партії, після того як на мітингу в Вісконсині назвав свою опонентку, віцепрезидентку Камалу Гарріс, «психічно неповноцінною». Про це повідомило видання The New York Times.

Як стверджують журналісти, ці образи викликали широкий резонанс, адже вони знову підкреслили схильність Трампа до особистих нападів на політичних конкурентів.

Одним із найяскравіших критиків Трампа став Аса Гатчінсон, колишній губернатор Арканзасу, який вже неодноразово засуджував поведінку Трампа, вважаючи, що такі напади шкодять репутації партії та відштовхують поміркований електорат. Він наголосив, що республіканці мають зосередитися на вирішенні реальних проблем, таких як економіка, а не опускатися до особистих образ.

До критики приєдналися й інші республіканці, зокрема сенатор від Юти Мітт Ромні, який також висловив своє невдоволення манерою ведення кампанії Трампа. Ромні заявив, що такі дії лише підривають довіру до партії та послаблюють її політичну позицію на національному рівні.

Колишній губернатор Меріленду Ларрі Хоган (республіканець), який виступає проти Трампа і балотується до Сенату США, назвав ці зауваження «образливими» як для Гарріс, так і для «людей, які справді мають психічні розлади».

Як пише New York Times, губернатор Іллінойсу Джей Пріцкер (демократ) теж засудив «обзивання», які говорить Трамп.

Журналісти підкреслили, що хоча Трамп продовжує користуватися підтримкою значної частини республіканського електорату, такі випадки показують, що навіть усередині партії є значна кількість людей, які прагнуть змін у риториці й стратегії її лідерів.

Нагадаємо, кандидат Республіканської партії у президенти США Дональд Трамп відреагував на непряму критику своєї суперниці Камали Гарріс його пропозиції щодо України. Трамп відкинув критику своєї опонентки і наполягав на тому, що він лише хоче зупинити «шоу жахів, яке триває».

До слова,президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп, кандидат на президентських виборах у США 2024 року, пообіцяв підтримати Україну у разі своєї перемоги.

Нагадаємо, Дональд Трамп, нещодавно висловив своє обурення щодо роботи пошукової системи Google. Він стверджує, що компанія навмисно показує негативні новини про нього.