Хорватія відмовила президенту Сербії у візиті до країни

Влада Хорватії переконана, що Александар Вучич хотів влаштувати провокацію напередодні річниці військової операції «Буря»

Президент Сербії Александар Вучич планував приватно відвідати хорватські міста Ясеновац і Пакрац, але влада Хорватії не дозволила йому в'їхати в країну, передає Jutarnji list з джерел, близьких до уряду.

За даними видання, Вучич зв’язався з очільником сербської партії Хорватії SDSS Мілорадом Пуповацем, і розповів про плани відвідати Ясеноваца, де під час Другої світової війни був нацистський концентраційний табір. Президент Сербії розповів Пуповацю, що відвідати Хорватію він хоче з приватним, а не офіційним візитом. Вучич також зазначив, що очільник SDSS може повідомити про його візит уряду Хорватії, якщо вважатиме за потрібне. Своєю чергою Пуповац нібито повідомив прем’єру Хорватії Андрею Пленковичу про наміри сербського президента, однак офіційний Загреб не погодив візит Вучича.

Джерело, яке надало інформацію Jutarnji List переконане, що метою Вучича було спровокувати хорватську сторону напередодні річниці військової операції «Буря», аби президент Сербії «міг зіграти роль жертви» для своїх виборців.

«Він не дотримувався жодного протоколу, хотів зробити все без процедур і правил дипломатичних відносин. Він хотів зі своїми телевізійниками перетнути хорватський кордон і робити тут, що йому заманеться. Але прем’єр-міністр Пленкович і уряд чітко сказали «ні». Ми незалежна держава, член ЄС і НАТО, і він не може тут робити, що хоче. Політика «Сербського світу» в Хорватії не спрацює", – цитує видання анонімне джерело із уряду Хорватії.

В уряді Хорватії також зазначили, що «тут немає жодного доброго наміру, доброго вчинку, який сприяв би нормалізації відносин».

«Він не дає нам інформацію про зниклих безвісти на Вітчизняній війні, він не говорить про те, як він буде переслідувати військових злочинців, він просто хотів створити хаос перед «Бурею», але ми в уряді чітко сказали, що це не обговорюється», – зазначили в уряді Хорватії.

Як передає сербське видання Novosti, в Сербії різко відреагували на відмову їхньому президенту у візиті в Хорватію. Зокрема, прем’єр-міністерка Сербії Ана Брнабіч назвала подію «найбільшим скандалом у сучасній історії» та порівняла її із забороною президенту Ізраїлю відвідувати Аушвіц. Сам Вучич, за даними сербських ЗМІ, оголосить про заходи Сербії у відповідь у понеділок о 18:00 за місцевим часом.

Нагадаємо, раніше Чорногорія, Північна Македонія та Болгарія не затвердили проліт через свій повітряний простір літака, який мав доставити міністра закордонних справ Росії Сєргєя Лаврова у столицю Сербії Белград. Глава МЗС Росії мав упродовж 6 та 7 червня зустрітися з президентом Сербії, міністром закордонних справ, головою Національних зборів і патріархом Сербської православної церкви. Однак візит скасували через відмову сусідніх Чорногорії, Північної Македонії та Болгарії пропустити його літак через свій повітряний простір.

Раніше міністр закордонних справ Сербії Нікола Селакович заявив, що Сербія поважає територіальну цілісність та суверенітет України, а також засуджує дії Росії, але не підтримуватиме санкції ЄС проти країни-агресорки. Дипломат зазначив, що європейські санкції проти Росії не вписуються в національні інтереси Сербії, а війна України проти РФ – «це війна між братами».