Головна Світ Політика
search button user button menu button

Грузинський прем'єр зробив несподівану заяву про Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Грузинський прем'єр зробив несподівану заяву про Україну
Прем'єр Грузії пообіцяв надавати підтримку відновленню України в межах наявних ресурсів
фото з відкритих джерел

«Україна досягне миру і ми разом відсвяткуємо членство в ЄС»

Між політичним керівництвом України та Грузії «є труднощі», однак два народи пов'язують «особливі відносини», а тому розбіжності влади не можуть перешкодити цьому. Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе після виступу в Берліні на Ukraine Recovery Conference 2024.

За словами політика, серед «труднощів» – відкликання посла України із Грузії і «фактичне вислання посла Грузії в Україні» влітку 2023 року.

«Я б сказав, що це були необґрунтовані кроки, але, звісно, це не завадить нашому прагненню надати максимальну допомогу українському народу. Жодні політичні рішення не можуть завадити нашій відповідальності дбати про український народ», – цитує главу грузинського уряду Sova.

Кобахідзе запевнив, що Грузія й далі надаватиме підтримку відновленню України в межах наявних ресурсів, сказав він, виступаючи до цього на конференції за участю глав країн ЄС.

«Народи Грузії й України об'єднує не тільки схожий досвід та міцні дружні зв'язки, а й спільні прагнення щодо європейської інтеграції. Ми віримо, що український народ незабаром досягне миру, і ми разом відсвяткуємо наше повноправне членство у Європейському Союзі», – зазначив він, наголосивши, що Україна – дружня країна для Грузії, а український народ – «наші друзі».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що ніхто не дочекається майдану у Грузії такого, як був в Україні. При цьому він цинічно згадав про наслідки протестів для України, які, мовляв, розвалили економіку країни.

Натомість Міністерство закордонних справ України засудило чергові недружні заяви прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе та його перекручені оцінки подій в Україні. МЗС закликало грузинських політиків утриматись від подібних заяв на адресу України.

Читайте також: Як Росія намагається перетворити Грузію на другу Білорусь
Теги: Європейський союз Грузія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дії ворога ускладнено посиленням української оборони на загрозливих напрямках
Окупанти змінили тактику на Харківщині – Сирський
30 травня, 08:36
Перші вибухи на Хмельниччині пролунали приблизно о 03:35
Ворожа атака на Хмельниччину: влада повідомила про наслідки
26 травня, 10:23
Окупанти активно наступають на кількох напрямках: аналіз ISW
Окупанти активно наступають на кількох напрямках: аналіз ISW
25 травня, 05:25
Окупанти хочуть захопити бар'єрний рубіж – канал «Сіверський Донець – Донбас»
Боротьба за рубіж Сіверського Донця. Огляд з кількох напрямків
24 травня, 14:45
«Тайвань уже поглядом шукає на горизонті американські авіанносці»
Захід проти Китаю. Що відбувається в індо-тихоокеанському регіоні
23 травня, 20:57
Нові виклики для Кличка та столиці
Банкова VS Кличко: навіщо тимчасова слідча комісія щодо Києва?
20 травня, 11:30
Так звана «макаронна справа» – один з перших відкритих для громадськості кейсів про те, як профільні міністерства імовірно зловживали з гуманітаркою на початку повномасштабної війни
«Макаронна справа» Висоцького. Скелети у шафі нового шефа Мінагро Резонанс
15 травня, 07:00
У Міноборони Великої Британії не коментують діяльність спецназівців
Британський спецназ діє в Україні? Несподівана заява командувача військ США
13 травня, 09:22
У тимчасово окупованому Бердянську прогримів вибух
У тимчасово окупованому Бердянську прогримів вибух
12 травня, 21:48

Політика

Грузинський прем'єр зробив несподівану заяву про Україну
Грузинський прем'єр зробив несподівану заяву про Україну
Хантера Байдена визнано винним у справі про незаконне зберігання зброї
Хантера Байдена визнано винним у справі про незаконне зберігання зброї
Ультраправі партії Франції планують об'єднатися, щоб здолати Макрона
Ультраправі партії Франції планують об'єднатися, щоб здолати Макрона
ХАМАС погодився прийняти план перемир'я в Секторі Гази
ХАМАС погодився прийняти план перемир'я в Секторі Гази
«Бухарестська дев’ятка» може виключити Угорщину зі свого складу через Україну
«Бухарестська дев’ятка» може виключити Угорщину зі свого складу через Україну
Польща повідомила, скільки ядерних боєголовок РФ може тримати в Калінінградській області
Польща повідомила, скільки ядерних боєголовок РФ може тримати в Калінінградській області

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
«Патли повириваю». Магучіх прокоментувала спілкування з росіянкою, яка виступає за Кіпр
19K
У Запоріжжі чоловік застрелив чиновника
7232
На Київщині перекрито рух транспорту мостом: подробиці
6170
Хто зливав інформацію з НАБУ? Слідство залізло у планшет п’ятирічної дитини
5060
Тріумф Фаріон. Мовознавиця показала відео свого повернення у «Львівську політехніку»
4464
Витік даних із НАБУ. Слідство арештувало майно дітей ексчиновника і детектива

Новини

Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
Сьогодні, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
Сьогодні, 19:33
Офіс генпрокурора розказав, як бореться з тіньовим експортом зерна
Сьогодні, 16:14
Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
Вчора, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
Вчора, 16:04
Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками зброї
Вчора, 13:43

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua