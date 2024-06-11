Грузинський прем'єр зробив несподівану заяву про Україну

«Україна досягне миру і ми разом відсвяткуємо членство в ЄС»

Між політичним керівництвом України та Грузії «є труднощі», однак два народи пов'язують «особливі відносини», а тому розбіжності влади не можуть перешкодити цьому. Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе після виступу в Берліні на Ukraine Recovery Conference 2024.

За словами політика, серед «труднощів» – відкликання посла України із Грузії і «фактичне вислання посла Грузії в Україні» влітку 2023 року.

«Я б сказав, що це були необґрунтовані кроки, але, звісно, це не завадить нашому прагненню надати максимальну допомогу українському народу. Жодні політичні рішення не можуть завадити нашій відповідальності дбати про український народ», – цитує главу грузинського уряду Sova.

Кобахідзе запевнив, що Грузія й далі надаватиме підтримку відновленню України в межах наявних ресурсів, сказав він, виступаючи до цього на конференції за участю глав країн ЄС.

«Народи Грузії й України об'єднує не тільки схожий досвід та міцні дружні зв'язки, а й спільні прагнення щодо європейської інтеграції. Ми віримо, що український народ незабаром досягне миру, і ми разом відсвяткуємо наше повноправне членство у Європейському Союзі», – зазначив він, наголосивши, що Україна – дружня країна для Грузії, а український народ – «наші друзі».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що ніхто не дочекається майдану у Грузії такого, як був в Україні. При цьому він цинічно згадав про наслідки протестів для України, які, мовляв, розвалили економіку країни.

Натомість Міністерство закордонних справ України засудило чергові недружні заяви прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе та його перекручені оцінки подій в Україні. МЗС закликало грузинських політиків утриматись від подібних заяв на адресу України.