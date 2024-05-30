Євросоюз схвалив підвищення мит на зерно з Росії та Білорусі

Постанова підвищує імпортні тарифи на зернові, олійні та похідні продукти, а також на гранульований буряковий жом та сушений горох

Обмежувальні заходи стосуються товарів, що походять з Росії й Білорусі та прямо чи опосередковано експортуються до Євросоюзу

Рада Європейського Союзу погодила встановлення мита на зернові та олійні культури з Росії й Білорусі. Про це повідомив єврокомісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

«Міністри ЄС погодилися підвищити тарифи на імпорт зерна з Росії й Білорусі з 1 липня, щоб зупинити дестабілізацію сільськогосподарського сектора Євросоюзу, обмежити доходи РФ на фінансування війни проти України й для боротьби з незаконним постачанням на ринки ЄС вкраденого Росією українського зерна», – пояснив він.

Постанова підвищує імпортні тарифи на зернові, олійні та похідні продукти, а також на гранульований буряковий жом та сушений горох з Російської Федерації та Республіки Білорусь, за які імпортери зараз сплачують низькі мита або не сплачують їх узагалі. Ці товари будуть позбавлені доступу до тарифних квот ЄС.

Обмежувальні заходи стосуються товарів, що походять з Росії й Білорусі та прямо чи опосередковано експортуються до Євросоюзу. Вони не вплинуть на транзит через ЄС з обох країн до третіх країн.

Як повідомлялося, Європейський Союз готується ввести мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі, щоб заспокоїти фермерів і деякі країни-члени. Очікується, що це призведе до зростання цін щонайменше на 50%, що «знищить» попит.

До слова, російський Мінсільгосп планує запровадити режим надзвичайної ситуації федерального значення через травневі заморозки, які призвели до масової загибелі посівів у ключових чорноземних регіонах країни. Про це у понеділок, 27 травня, повідомила голова відомства Оксана Лут. За її словами, терміни дії режиму надзвичайної ситуації, яка дозволить сільгосппідприємствам отримати страхові відшкодування, «поки не визначено».

Раніше делегати від політичних груп у Європейському парламенті висловилися за санкції на аграрну продукцію з Росії та Білорусі.