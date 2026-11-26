Александр Чупич очолив парламент Сербії після перемоги «Студентського списку», заявив, що ставлення до Росії не зміниться

Сербія не запроваджуватиме санкції проти Росії. Про це заявив голова парламенту країни та виконувач обов’язків президента Александр Чупич в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF, пише «Главком».

«Ми у своїй передвиборчій програмі чітко дали зрозуміти, що не запроваджуватимемо санкції проти Росії. І я думаю, що Європейський Союз розуміє нашу позицію», – сказав Чупич.

За його словами, така позиція була закріплена у програмі політичного руху «Студентський список», який переміг на парламентських виборах у Сербії 25 жовтня.

Чупич також розкритикував Брюссель за ставлення до попереднього президента Александра Вучича. Він заявив, що Євросоюз надто довго толерував зловживання владою за його правління.

Водночас сербський політик наголосив, що нова влада прагне дотримуватися європейських цінностей, зокрема верховенства права та свободи медіа. Однак, за його словами, Сербія має відновлювати ці принципи не лише заради вступу до ЄС, а передусім тому, що цього хочуть самі громадяни.

У репортажі ZDF також звернули увагу на енергетичну залежність Сербії від Росії, зокрема постачання російських нафти й газу. Це залишається одним із чинників, що впливають на відносини Белграда з Москвою.

Зазначимо, що Александр Чупич очолив парламент Сербії після перемоги «Студентського списку» на дострокових парламентських виборах. Після відставки Александра Вучича він також виконує обов’язки президента країни.

Рух «Студентський список» сформувався на тлі масштабних антикорупційних протестів і здобув перемогу на виборах 25 жовтня, поклавши край 14-річному домінуванню Сербської прогресивної партії Вучича. Формування нового уряду ще триває.

Варто нагадати, що колишній президент Сербії Александр Вучич заявив, що в разі свого арешту оголосить голодування. За його словами, це може спровокувати масові протести, у яких візьмуть участь мільйони людей.