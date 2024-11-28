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Ілон Маск знайшов «агента» українських олігархів у Білому домі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ілон Маск знайшов «агента» українських олігархів у Білому домі
Олександр Віндман за словами Ілона Маска є довіреною особою українських олігархів
фото із відкритих джерел

Маск вважає, що українські олігархи утримують колишнього співробітника Білого дому Віндмана

 

Колишній співробітник Ради нацбезпеки Білого дому Олександр Віндман перебуває на утриманні в українських олігархів. Про це заявив у соцмережі X мільярдер Ілон Маск. Бізнесмен звинуватив колишнього американського чиновника у держзраді та пообіцяв йому відповідне покарання.

Олександр Віндман обіймав посаду у 2019 році, також він був свідком у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа.

«Віндман перебуває на зарплаті в українських олігархів і здійснив державну зраду, за що понесе відповідне покарання», – написав Маск.

Раніше Маск заявив, що президент США Джо Байден фінансує «вічну війну» в Україні. За словами засновника компанії Tesla, глава держави регулярно запитує у Конгресу США додаткові кошти на допомогу Києву, що лише підігріває війну

Він також назвав запит адміністрації США на чолі з Байденом виділити $24 млрд на допомогу Україні «ненормальним» . Мільярдер висунутий обраним главою держави Дональдом Трампом на посаду керівника нового департаменту з досягнення державної ефективності.

До слова, пілотована авіація не зможе існувати в умовах воєн майбутнього. Про це заявив американський мільярдер, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск у соціальній мережі X. На його думку, на той час головною бойовою силою будуть дрони та ракети.

Теги: соцмережі бізнесмен президент Ілон Маск імпічмент Україна олігархи США

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