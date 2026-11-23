Речник президента РФ Дмитро Пєсков закликав країни Балтії вплинути на Україну через те, що він назвав «розширенням терористичної активності» в Балтійському регіоні. За його словами, така ситуація нібито посилює напруженість у регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву представника російського диктатора.

«Це справді дуже небезпечна тенденція – розширення терористичної активності в районі Балтики. Ми це бачимо, і всі прибережні країни, напевно, відчувають занепокоєння у зв'язку з цим. Це дуже небезпечно. Це, звичайно, веде до нагнітання напруженості в регіоні», – заявив Пєсков.

Він також висловив сподівання, що балтійські держави використають свій вплив на українську владу, щоб переконати Київ не продовжувати, за його словами, «таку небезпечну терористичну практику».

Водночас речник Кремля не навів конкретних прикладів дій України, які мав на увазі, та не уточнив, про які саме інциденти в Балтійському регіоні йдеться.

Заява Пєскова пролунала після кількох інцидентів із російськими суднами та об’єктами нафтової інфраструктури в Балтійському регіоні. Зокрема, 21 листопада в Балтійському морі безпілотники атакували російське вантажне судно Sparta II, пов’язане з логістикою Міноборони РФ. Після удару на борту спалахнула пожежа, а судно дрейфувало до фінських вод.