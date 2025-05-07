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Внаслідок ударів Індії по Пакинстану зросла кількість загиблих та постраждалих

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Внаслідок ударів Індії по Пакинстану зросла кількість загиблих та постраждалих
Жителі Пакистану, які застали ракетний удар
скріншот з відео

35 людей отримали поранення через атаку

Представник Збройних сил Пакистану Ахмед Шаріф Чаудхрі прокоментував ситуацію після ракетного удару, який Індія завдала вночі 7 травня. Його заяву оприлюднило агентство Reuters, повідомляє «Главком».

За словами Чаудхрі, внаслідок атаки загинули восьмеро громадян Пакистану, ще 35 осіб отримали поранення. Крім того, двоє людей наразі вважаються зниклими безвісти. Раніше повідомлялося про 25 постраждалих, однак згодом кількість постраждалих оновили.

Тим часом індійський телеканал News18, посилаючись на власні джерела, повідомив, що в рамках операції під назвою «Сіндур» індійські військові ліквідували 17 терористів, ще 60 осіб зазнали поранень.

Нагадаємо, Збройні сили Індії розпочали масштабну операцію під кодовою назвою «Сіндур», у рамках якої завдали ударів по об’єктах терористичної інфраструктури на території Пакистану та в пакистанському Кашмірі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За заявою представника індійської армії, операція спрямована виключно проти терористичних таборів. Зазначається, що військові об’єкти Пакистану не стали мішенями під час цієї фази ударів. На офіційній сторінці індійської армії в соцмережі X з’явилось повідомлення: «Правосуддя здійснилося».

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп критично висловився щодо ескалації збройного конфлікту між Індією та Пакистаном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Коментуючи індійські ракетні удари по території, яку контролює Пакистан, глава Білого дому заявив:

«Це ганьба. Ми щойно дізналися про це».

До слова, Росія передала Індії чергову партію переносних зенітних ракетних комплексів «Ігла-С» на суму близько $30 млн. Про це повідомляє India Today, передає «Главком».

Поставка відбулася на тлі погіршення ситуації в регіоні після теракту в Пахалгамі. У відповідь на загострення безпекової ситуації Індія активізує розгортання нових засобів протиповітряної оборони.

Теги: Індія Пакистан конфлікт

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