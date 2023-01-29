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Міноборони Ірану заявило про «невдалу» атаку дронів на завод

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Міноборони Ірану заявило про «невдалу» атаку дронів на завод
В іранському місті Ісфахан безпілотники атакували завод Міністерства оборони
фото: кадр відео

За офіційним повідомленням Ірану, один безпілотник був збитий комплексом ППО, а два інших потрапили в оборонні пастки і вибухнули

Міністерство оборони Ірану заявило про «невдалу атаку» безпілотників на один із виробничих комплексів відомства в місті Ісфахан. Про це повідомляє державне інформаційне агентство IRNA.

Атака «трьох невеликих безпілотників» сталася 28 січня близько 23:30. Один із них нібито був збитий комплексом ППО, а два інших потрапили в оборонні пастки і вибухнули.

«Ця невдала атака не призвела до людських втрат, завдала незначних пошкоджень даху цеху й не спричинила збоїв у роботі обладнанні та виконанні завдань заводу», – йдеться в заяві міністерства.

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 січня в Ірані пролунала серія вибухів на стратегічних об'єктах. В соцмережах повідомляється про удари по військових складах, центру виробництва боєприпасів, авіабазі, нафтопереробним заводам.

В іранському місті Ісфахан безпілотники атакували завод Міністерства оборони, який спеціалізується на виробництві боєприпасів.

Теги: безпілотник Іран

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