Міноборони Ірану заявило про «невдалу» атаку дронів на завод

Міністерство оборони Ірану заявило про «невдалу атаку» безпілотників на один із виробничих комплексів відомства в місті Ісфахан. Про це повідомляє державне інформаційне агентство IRNA.

Атака «трьох невеликих безпілотників» сталася 28 січня близько 23:30. Один із них нібито був збитий комплексом ППО, а два інших потрапили в оборонні пастки і вибухнули.

«Ця невдала атака не призвела до людських втрат, завдала незначних пошкоджень даху цеху й не спричинила збоїв у роботі обладнанні та виконанні завдань заводу», – йдеться в заяві міністерства.

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 січня в Ірані пролунала серія вибухів на стратегічних об'єктах. В соцмережах повідомляється про удари по військових складах, центру виробництва боєприпасів, авіабазі, нафтопереробним заводам.

Explosions are being reported in multiple cities across Iran tonight including Hamedan, Isfahan, and Karaj; there are also reports that Air Defenses have been Activated at Hamadan Airbase in the Northwest of the Country. pic.twitter.com/QWHoce2Eyt