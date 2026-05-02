Після «перемоги» над Іраном Трамп думає про ще одну війну – Politico

Адміністрація Трампа активно тисне на кубинський режим за допомогою енергетичної блокади та розширених санкцій

Напередодні президент США Дональд Трамп оголосив про «завершення» війни з Іраном, який він вважає розгромленим. Тепер в Білому домі розглядають потенційну можливість військової операції проти Куби. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Як зазначає видання, адміністрація Трампа активно тисне на кубинський режим за допомогою енергетичної блокади та розширених санкцій, водночас ведучи переговори з Гаваною. При цьому Вашингтон розглядає різні варіанти впливу на ситуацію на острові, включаючи жорсткіші заходи.

«Людина, знайома з думкою адміністрації Трампа, сказала, що там розглядають «кінетичну силу», тобто військові варіанти, на Кубі, але акцент залишається на дипломатії та переконанні режиму внести різні зміни, особливо в економічній сфері», – ідеться у публікації.

Адміністрація Трампа вже запровадила нові санкції проти тих, хто причетний до репресій на Кубі та загроз національній безпеці США. Водночас Трамп та високопосадовці, включно з держсекретарем Марко Рубіо, сигналізують, що певна угода щодо економічних реформ могла б їх задовольнити на поточному етапі.

Видання підкреслює, що США намагаються поєднувати тиск із можливістю діалогу. Куба стикається з серйозними труднощами через перебої з енергопостачанням, які порушують роботу транспорту, системи охорони здоров’я, водопостачання та забезпечення продовольством.

«Відчувається, що клапан прорве рано чи пізно», – заявив співрозмовник Politico.

Адміністрація Трампа вимагає від кубинського уряду, зокрема, приватизації державних підприємств, залучення іноземних інвестицій, покращення доступу до інтернету та зобов’язань щодо закупівель американської енергії. Білий дім сигналізує, що повна зміна режиму на острові може бути відкладена на користь поступових економічних трансформацій.

