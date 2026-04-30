Трамп перейменував Ормузьку протоку і показав мапу

Публікація відбулася без жодного підпису, проте її зміст не залишає сумнівів у намірах Білого дому

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову опинився в центрі уваги через свою специфічну геополітичну риторику. У власній соцмережі Truth Social він опублікував мапу Близького Сходу, на якій стратегічно важлива Ормузька протока підписана як «Протока Трампа», інформує «Главком».

Президент Дональд Трамп розглядав можливість перейменування Ормузької протоки на свою честь після взяття її під повний контроль. Американський президент вирішив не чекати і оприлюднив на своїй сторінці нову мапу, де протока названа, як «Протока Трампа».

Ця публікація стала логічним продовженням його виступу в Маямі. Тоді американський лідер, обговорюючи ситуацію з танкерами та іранську загрозу, «випадково» назвав протоку своїм ім’ям.

«Вони мають негайно відкрити протоку Трампа. Ой, вибачте, Ормузьку протоку. Яка жахлива помилка! Фейкові новини завтра напишуть, що я обмовився. Але ви ж знаєте, зі мною випадковостей не буває», – іронічно прокоментував Трамп під час виступу.

Сама ідея перейменування протоки також активно обговорювалася в соцмережах серед прихильників Трампа.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Axios заявив, що морську блокаду Ірану буде знято лише за умови, якщо Вашингтон і Тегеран дійдуть згоди у питанні іранської ядерної програми.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп доручив американським військово-морським силам підготуватися до тривалої блокади Ормузької протоки для посилення тиску на Іран. План передбачає зупинку будь-яких суден, що прямують до іранських портів або виходять із них.