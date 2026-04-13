«Приведений у найвищу бойову готовність». ЦАХАЛ готовий відновити удари по Ірану – ЗМІ

Раніше ізраїльський прем’єр заявляв що перемир’я між США та Іраном не означає завершення конфлікту

Ізраїль чекає сигналу від президента США, щоб відновити бойові дії проти Тегерана

На тлі невдалих переговорів між США та Іраном у Пакистані Армія оборони Ізраїлю готується до відновлення бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

Начальник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Еял Замір доручив військовим перейти до «підвищеного стану готовності» та підготуватися до відновлення бойових дій з Іраном. ЗМІ також пишуть, що ЦАХАЛ готується не лише до відновлення війни, а й до можливого раптового удару Ірану по Ізраїлю.

Суспільний мовник Kan із посиланням на неназваного високопосадовця повідомив, що Ізраїль зацікавлений у відновленні війни проти Ірану, оскільки попереднє перемир’я завершилося «занадто рано, без достатнього тиску на Іран щодо ядерної проблеми та балістичних ракет».

Як пишуть журналісти, Ізраїль чекає на рішення американського президента Дональда Трампа про відновлення конфлікту. Після цього армія спробує змусити Іран відмовитися від ядерної програми шляхом ударів по його енергетичній інфраструктурі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що воєнна кампанія проти Ірану триває, попри успішне досягнення низки стратегічних цілей та наголосив, що Ізраїль не відмовляється від своїх цілей щодо Ірану попри перемир'я, досягнуте за посередництва США.

За даними The New York Times, багаторічний союз між Дональдом Трампом та Беньяміном Нетаньягу проходить через серйозне випробування, оскільки пошуки мирної угоди виявили суттєві розбіжності в їхніх довгострокових стратегіях.

До слова, війна з Іраном коштувала Ізраїлю близько 35 млрд шекелів (приблизно $11,5 млрд) прямих бюджетних витрат.