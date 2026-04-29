«Іран не може взяти себе в руки». Трамп пригрозив Тегерану згенерованим зображенням

Президент США опублікував картинку зі зброєю і заявив про провал переговорів

Президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social зображення, створене за допомогою штучного інтелекту, на якому він зображений зі зброєю. Про це повідомляє «Главком».

Публікація з’явилася близько 4-ї ранку за Вашингтоном. На зображенні Трамп тримає автомат, а також міститься напис: «Більше ніякого містера доброго хлопця». У дописі президент США звернувся до Ірану, заявивши про неспроможність Тегерана укласти угоду. «Іран не може взяти себе в руки. Вони не знають, як підписати неядерну угоду. Їм краще швидше схаменутися!» – написав Трамп.

Що саме мав на увазі американський президент під «неядерною угодою», наразі не уточнюється.

Нагадаємо, що у США аналізують можливі сценарії розвитку конфлікту з Іраном, зокрема реакцію Тегерана у разі оголошення перемоги або згортання участі Вашингтона у війні. Розглядаються варіанти як деескалації, так і продовження бойових дій. Водночас зростає внутрішній політичний тиск, оскільки підтримка війни серед американців залишається низькою.

Паралельно посилюються дискусії щодо легітимності військових дій. Згідно з американським законодавством, президент має обмежені повноваження для ведення бойових операцій без санкції Конгресу. У разі перевищення встановлених строків подальші дії можуть опинитися поза правовим полем, що відкриває простір для судових оскаржень і політичних конфліктів.

На цьому тлі в Європі зростає занепокоєння наслідками конфлікту. Стрибок цін на енергоносії та економічне уповільнення створюють ризики стагфляції та посилення популістичних сил. Криза поглиблює внутрішні суперечності в ЄС і обмежує можливості для фінансового реагування, що ускладнює стабілізацію ситуації в умовах геополітичної напруги.