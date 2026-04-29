«Іран не може взяти себе в руки». Трамп пригрозив Тегерану згенерованим зображенням

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
«Іран не може взяти себе в руки». Трамп пригрозив Тегерану згенерованим зображенням
Трамп опублікував згенероване штучним інтелектом зображення
фото: Дональд Трамп/Truth Social

Президент США опублікував картинку зі зброєю і заявив про провал переговорів

Президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social зображення, створене за допомогою штучного інтелекту, на якому він зображений зі зброєю. Про це повідомляє «Главком».

Публікація з’явилася близько 4-ї ранку за Вашингтоном. На зображенні Трамп тримає автомат, а також міститься напис: «Більше ніякого містера доброго хлопця». У дописі президент США звернувся до Ірану, заявивши про неспроможність Тегерана укласти угоду. «Іран не може взяти себе в руки. Вони не знають, як підписати неядерну угоду. Їм краще швидше схаменутися!» – написав Трамп.

Що саме мав на увазі американський президент під «неядерною угодою», наразі не уточнюється.

Нагадаємо, що у США аналізують можливі сценарії розвитку конфлікту з Іраном, зокрема реакцію Тегерана у разі оголошення перемоги або згортання участі Вашингтона у війні. Розглядаються варіанти як деескалації, так і продовження бойових дій. Водночас зростає внутрішній політичний тиск, оскільки підтримка війни серед американців залишається низькою.

Паралельно посилюються дискусії щодо легітимності військових дій. Згідно з американським законодавством, президент має обмежені повноваження для ведення бойових операцій без санкції Конгресу. У разі перевищення встановлених строків подальші дії можуть опинитися поза правовим полем, що відкриває простір для судових оскаржень і політичних конфліктів.

На цьому тлі в Європі зростає занепокоєння наслідками конфлікту. Стрибок цін на енергоносії та економічне уповільнення створюють ризики стагфляції та посилення популістичних сил. Криза поглиблює внутрішні суперечності в ЄС і обмежує можливості для фінансового реагування, що ускладнює стабілізацію ситуації в умовах геополітичної напруги.

Читайте також:

Читайте також

Вздовж 17-ї вулиці біля Білого дому разом із американськими прапорами майоріли австралійські замість британських
Вашингтон переплутав прапори напередодні візиту короля Чарльза III
Вчора, 14:02
Озброєний зловмисник, який проник на захід Асоціації кореспондентів, планував розстріляти президента США Дональда Трампа
Білий дім назвав причину замахів на Трампа
27 квiтня, 22:09
Додаткове замінування ключового морського шляху може поглибити паливну кризу у світі
Іран встановив нові міни в Ормузькій протоці – Axios
24 квiтня, 09:37
Багаї заявив, що міжнародне правило не забороняє Ірану як прибережній країні діяти так, щоб не допустити використання Ормузької протоки для військових дій проти нього
Іран висміяв заклик ЄС відкрити Ормузьку протоку
20 квiтня, 07:04
Reuters: У Пакистані завершилися переговори США та Ірану
Reuters: У Пакистані завершилися переговори США та Ірану
12 квiтня, 03:57
Іран не в змозі повністю розблокувати Ормузьку протоку, адже не пам’ятає точного місцеперебування деяких своїх мін
США почали розмінування Ормузької протоки. Трамп зробив термінову заяву
11 квiтня, 17:49
За даними Головнокомандувача, ситуація залишається напруженою
Сирський відвідав південь країни та дав завдання військовим
11 квiтня, 10:53
Удари по Тольятті у РФ, атака на Суми: головне за ніч 4 квітня
Удари по Тольятті у РФ, атака на Суми: головне за ніч 4 квітня
4 квiтня, 05:53
Місто оговтується від російського удару 28 березня
Не День сміху: Одеса оголосила 1 квітня днем жалоби за загиблими
31 березня, 19:36

Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
Сьогодні, 14:03
Торгівля людьми і відмивання грошей: поліція Польщі затримала українців
Сьогодні, 13:35
Форвард «Баварії» встановив національний рекорд у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 12:41
У Львові невідомий намагався підпалити мечеть коктейлями Молотова
Сьогодні, 12:20
Середняк Прем'єр-ліги відмовиться від форварда «Динамо» – ЗМІ
Сьогодні, 12:05
Розвідка: Росія цензурує стадіони і маркує Пушкіна позначкою 18+
Сьогодні, 11:53

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
