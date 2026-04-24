Трамп зірвався через питання про тривалість війни з Іраном

Іванна Гончар
Трамп різко відповів журналістці
фото: Reuters

Питання про війну з Іраном розлютило Трампа

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на запитання журналістки про те, скільки ще триватиме війна з Іраном. Під час відповіді він перейшов на підвищений тон і згадав війну у В’єтнамі, пише «Главком».

«Ви – просто позорисько. Ви чули, що я щойно сказав? В’єтнам. Скільки років тривав В’єтнам?», – заявив Трамп.

Водночас президент спробував пояснити свою позицію.

«Я зробив свою справу. Я вивів країну з цього у військовому сенсі вже за перші чотири тижні. Я впорався з цим у військовому сенсі», – сказав він.

За словами Трампа, зараз США перебувають на етапі очікування політичного врегулювання.

«А тепер ми просто відступили на крок і дивимося, якої угоди вдасться досягти», – додав він.

Раніше Трамп заявив, що не встановлює жодних дедлайнів щодо завершення війни з Іраном і не має наміру форсувати події. За його словами, адміністрація не діє з огляду на внутрішню політику, зокрема майбутні проміжні вибори. 

Нагадаємо, Сенат США вп'яте відхилив спробу демократів обмежити військові дії президента Дональда Трампа проти Ірану. 

Як повідомлялось, тривалість продовженого режиму припинення вогню між США та Іраном залежить виключно від рішення президента Дональда Трампа. 

