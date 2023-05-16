Ісландія надасть Україні чергову допомогу: деталі
Від початку повномасштабної війни Ісландія надала Україні допомогу в розмірі понад $25 млн
Парламент Ісландії ухвалив рішення щодо передачі Україні польового шпиталю. Про це повідомила прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір у Twitter.
«Усі партії в парламенті об’єднані в тому, щоб Ісландія надала Україні польовий шпиталь», – зазначила вона.
Якобсдоттір наголосила, що Ісландія, як і раніше, віддана підтримці українського народу, і цей жест є «символом нашої незмінної солідарності».
All parties in the Icelandic parliament have united in proposing that Iceland will give a field hospital to Ukraine. We remain committed to supporting the Ukrainian people: this gesture is a symbol of our continued solidarity.— Katrín Jakobsdóttir (@katrinjak) May 15, 2023
Нагадаємо, у грудні 2022 року з Ісландії в Україну надійшла допомога – близько 12 тисяч одиниць різноманітного зимового одягу для військовослужбовців ЗСУ.
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