Ісландія надасть Україні чергову допомогу: деталі

Парламент Ісландії ухвалив рішення щодо передачі Україні польового шпиталю. Про це повідомила прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір у Twitter.

«Усі партії в парламенті об’єднані в тому, щоб Ісландія надала Україні польовий шпиталь», – зазначила вона.

Якобсдоттір наголосила, що Ісландія, як і раніше, віддана підтримці українського народу, і цей жест є «символом нашої незмінної солідарності».

All parties in the Icelandic parliament have united in proposing that Iceland will give a field hospital to Ukraine. We remain committed to supporting the Ukrainian people: this gesture is a symbol of our continued solidarity.