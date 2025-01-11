Головна Світ Політика
search button user button menu button

До Шенгенської зони цього року може приєднатися острівна держава, територія якої частково окупована

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
До Шенгенської зони цього року може приєднатися острівна держава, територія якої частково окупована
Христодулідіс розповів, що Республіка перебуває на завершальній стадії скасування візових вимог США для кіпрських мандрівників
фото з відкритих джерел

Хрістодулідіс: Ми розглянули всі політичні побоювання щодо лінії припинення вогню і зараз завершуємо роботу над технічними деталями, необхідними для приєднання

Кіпр до кінця 2025 року вирішить усі технічні питання, необхідні для приєднання до Шенгенської зони вільного пересування. Республіка вже працює над тим, які вигоди отримає. Про це заявив президент Кіпру Нікос Христодулідіс, пише Politico.

«Ми розглянули всі політичні побоювання щодо лінії припинення вогню і зараз завершуємо роботу над технічними деталями, необхідними для приєднання», - заявив він.

Під час конференції в Нікосії Христодулідіс наголосив, які вигоди принесе Кіпру членство в Шенгенській зоні, особливо у світлі туризму та інвестицій. За його словами, спеціальна група в міністерстві закордонних справ курирує це питання.

Він також розповів, що Республіка перебуває на завершальній стадії скасування візових вимог США для кіпрських мандрівників. Очікується, що незабаром делегація США відвідає Кіпр із цього питання, після чого мають бути оголошення.

Видання зазначає, що Кіпр є державою-членом Європейського союзу з 2004 року. І хоч його жителі користуються свободою пересування територією блоку з 27 країн, сам острів у східному Середземномор'ї поки що не входить до Шенгенської зони, до якої входять країни, що не входять до ЄС.

Однак Кіпр – унікальний випадок, оскільки острів був розділений з 1974 року між Республікою Кіпр на півдні та окупованою Туреччиною північчю. Експерти попереджають, що якщо Кіпр приєднається до Шенгену, не розв'язавши це питання, Зелена лінія, яка нині є буферною зоною, стане жорстким зовнішнім кордоном ЄС.

Це зрушення вимагатиме перевірки паспортів на контрольно-пропускних пунктах, що змінить їхній статус і потенційно посилить напруженість. Чиновники ЄС попередили, що повне членство в Шенгенській зоні вимагатиме внесення змін до Регламенту зеленої лінії, який регулює пересування через розділений острів.

Нагадаємо, президент Кіпру Нікос Христодулідіс під час зустрічі з очільником США Джо Байденом представив теоретичні і практичні аспекти потенційної майбутньої інтеграції Кіпру в НАТО. Пропозиція отримала позитивну відповідь з Вашингтона.

Теги: держава президент Кіпр Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський та Серджо Маттарелла
Зеленський зустрівся з президентом Італії
Вчора, 13:30
Уряд заборонив надавати послуги 52 суднам російського тіньового флоту
Швейцарія запровадила нові санкції проти Росії та Білорусі
23 грудня, 2024, 16:30
Збір підписів на підтримку висунення в президенти
Вибори президента у Білорусі. ЦВК оприлюднила список кандидатів
23 грудня, 2024, 13:20
Головні новини проти ночі 23 грудня
Трамп збирається закінчити війну в Україні, довга розмова Фіцо з Путіним: головне за ніч
23 грудня, 2024, 05:50
Стівен Файнберг є співвласником Cerberus Capital Management LP
Трамп має намір призначити мільярдера Стівена Файнберга заступником міністра оборони США
23 грудня, 2024, 03:49
Педро Санчес
Прем’єр Іспанії розповів, чи його країна відправлятиме миротворців до України
21 грудня, 2024, 05:22
Очільник України наголосив, що Орбан не має важелів впливу на Путіна
Зеленський розкритикував Орбана за його «мирні ініціативи»
17 грудня, 2024, 19:00
Про позитивне завершення процедури отримання громадянства Мілей дізнався під час візиту до Італії 13 грудня
Президент Аргентини Хав’єр Мілей став громадянином Італії
14 грудня, 2024, 05:10
Українці дуже добре можуть зрозуміти почуття американців
Українці дуже добре можуть зрозуміти почуття американців
12 грудня, 2024, 13:36

Політика

До Шенгенської зони цього року може приєднатися острівна держава, територія якої частково окупована
До Шенгенської зони цього року може приєднатися острівна держава, територія якої частково окупована
На складах Литви застрягли тисячі безпілотників, обіцяних Україні – LRT
На складах Литви застрягли тисячі безпілотників, обіцяних Україні – LRT
Німеччина готується до війни з Росією: розроблено план
Німеччина готується до війни з Росією: розроблено план
Джонсон назвав Путіна міцним слівцем та нагадав, що Російської імперії більше не існує
Джонсон назвав Путіна міцним слівцем та нагадав, що Російської імперії більше не існує
Трюдо розповів, як пожартував із Трампом про обмін територіями
Трюдо розповів, як пожартував із Трампом про обмін територіями
Байден оцінив шанси України на перемогу у війні з Росією
Байден оцінив шанси України на перемогу у війні з Росією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 січня: ситуація на фронті
116K
Туристи у Фінляндії масово залишають брендові пуховики у готелях
63K
Мирні переговори? Історик Грицак протверезив українців
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 січня 2025
15K
Нардепка заявила, що в Нацбанку лежать мільярди гривень допомоги для ЗСУ, але їх не використовують
13K
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

На Одещині прикордонники зупинили авто «забите» ухилянтами
Сьогодні, 15:01
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
Сьогодні, 06:00
«Шахеди» влучили у два житлові будинки в Тамбовській області, Росія атакувала Запоріжжя: головне за ніч
Сьогодні, 05:45
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 10 січня
Вчора, 06:00
Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн», у Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку: головне за ніч
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua