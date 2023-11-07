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Арахамія анонсував звільнення одного з міністрів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Арахамія анонсував звільнення одного з міністрів
За словами нардепа Железняка, міністра Гутцайта відправлять у відставку
фото: glavcom.ua

Гутцайт став міністром молоді і спорту в березні 2020 року

Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував на цьому тижні відставку одного з міністрів. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Спробую бути більш швидким ніж Железняк та анонсую на цьому тижні звільнення одного з міністрів КМУ», – написав Арахамія.

Натомість народний депутат Ярослав Железняк відреагував та заявив, що йдеться про очільника Міністерства молоді та спорту України Вадима Гутцайта.

Железняк відреагував на слова Арахамії
Железняк відреагував на слова Арахамії
фото: скріншот

«Давид, прям інтриган…. Хто ж це може бути))). Коротше звільнять Міністра спорту – Вадима Гутцайта. Він, до речі, є фехтувальником. Навіть олімпійський чемпіон з цього виду спорту був», – відповів Железняк.

До політичної кар'єри Вадим Гутцайт був відомий як український фехтувальник, шабліст та олімпійський чемпіон. У березні 2020 року його призначили міністром молоді та спорту, а з 17 листопада 2022 року він обіймає ще й посаду президента Національного олімпійського комітету України.

Під час повномасштабного вторгнення РФ Гутцайт відзначився скандальним рішенням про заборону українським спортсменам брати участь у змаганнях, на яких є представники РФ чи Білорусі. Це рішення викликало критику серед спортивної спільноти, адже унеможливлювало участь у відборі на Олімпійські ігри. Згодом заборона була скасована.

Раніше ми повідомляли, що «Європейська Солідарність» зареєструвала постанову про відставку міністра спорту Вадима Гутцайта після гучного скандалу з дискваліфікацією української фехтувальниці Ольги Харлан на Чемпіонаті світу з фехтування.

Читайте також: Гутцайт чи Зеленський. Хто впливовіший?
Теги: міністр Давид Арахамія Ярослав Железняк Вадим Гутцайт

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