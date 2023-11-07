Арахамія анонсував звільнення одного з міністрів

Гутцайт став міністром молоді і спорту в березні 2020 року

Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував на цьому тижні відставку одного з міністрів. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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«Спробую бути більш швидким ніж Железняк та анонсую на цьому тижні звільнення одного з міністрів КМУ», – написав Арахамія.

Натомість народний депутат Ярослав Железняк відреагував та заявив, що йдеться про очільника Міністерства молоді та спорту України Вадима Гутцайта.

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Железняк відреагував на слова Арахамії фото: скріншот

«Давид, прям інтриган…. Хто ж це може бути))). Коротше звільнять Міністра спорту – Вадима Гутцайта. Він, до речі, є фехтувальником. Навіть олімпійський чемпіон з цього виду спорту був», – відповів Железняк.

До політичної кар'єри Вадим Гутцайт був відомий як український фехтувальник, шабліст та олімпійський чемпіон. У березні 2020 року його призначили міністром молоді та спорту, а з 17 листопада 2022 року він обіймає ще й посаду президента Національного олімпійського комітету України.

Під час повномасштабного вторгнення РФ Гутцайт відзначився скандальним рішенням про заборону українським спортсменам брати участь у змаганнях, на яких є представники РФ чи Білорусі. Це рішення викликало критику серед спортивної спільноти, адже унеможливлювало участь у відборі на Олімпійські ігри. Згодом заборона була скасована.

Раніше ми повідомляли, що «Європейська Солідарність» зареєструвала постанову про відставку міністра спорту Вадима Гутцайта після гучного скандалу з дискваліфікацією української фехтувальниці Ольги Харлан на Чемпіонаті світу з фехтування.