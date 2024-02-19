ЄС готує запасний план, якщо Трамп відмовиться від допомоги Україні

У ЄС розмірковують над тим, як зафіксувати зобов'язання США напередодні листопадових виборів

Європейські посадовці обговорюють створення на континенті сили, яка була б доповненням до НАТО та посилювала гарантії безпеки США. Разом з тим, вона б могла слугувати надійною альтернативою, якщо Америка припинить допомагати. Однак навіть ці розмови відбуваються із серйозними суперечками серед союзників. Про це повідомляє The Washington Post.

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Зокрема, Франція і Німеччина не можуть дійти згоди щодо того, хто буде за це платити. Країни Східної Європи не вірять у рішучість Західної Європи протистояти російським загрозам.

Дехто зосереджується на тому, як зафіксувати зобов'язання США напередодні листопадових виборів. Високопоставлені американські політики кажуть, що в реальності вони не так багато можуть зробити для того, щоб обмежити прийняття зовнішньополітичних рішень майбутніми адміністраціями.

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Посадовці ЄС уважно стежать за президентськими перегонами у США і думають над запасним планом на випадок, якщо Дональд Трамп, повернувшись до Білого дому, відмовиться від допомоги Україні.

«Коли колишній і, можливо, майбутній лідер вільного світу каже, що він буде сидіти склавши руки й спостерігати, як Росія нападе на союзників по НАТО, ми повинні переосмислити, як можуть виглядати зобов'язання США щодо Європи та України», – сказав один з європейських посадовців.

За його словами, «ми маємо сподіватися на краще, але повинні готуватися до гіршого». Співрозмовник видання додав, що найгірший сценарій передбачає припинення підтримки України і дозвіл Путіну дестабілізувати європейський регіон.

Існує також відчуття, що, навіть якщо Байден переможе, ситуація у відносинах з Європою зміниться, додає видання.

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Раніше повідомлялось, що в Європі активно працюють над підвищенням виробництва зброї для допомоги Україні та стримування Росії принаймні впродовж року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував колишньому лідеру США Дональду Трампу поїхати разом на фронт, щоб показати війну в Україні не через соцмережі.