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Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції (трансляція)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції (трансляція)
Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції 2024
фото: скриншот трансляції

Глава української держави виголосив промову перед майже 150 лідерами Європи

Президент України Володимир Зеленський виступив із промовою на головній сцені Мюнхенської конференції з питань безпеки. 

Також глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей на полях заходу. Зокрема, заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів.

Нагадаємо, що в Німеччині триває Мюнхенська конференція з безпеки. На ній зібралися майже 150 лідерів держав та урядовців, аби обговорити роль Європи у міжнародній безпеці та обороні, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.

Як повідомлялося, Зеленський прибув із візитом до Німеччини вчора, 16 лютого.

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Теги: Німеччина Володимир Зеленський Мюнхенська конференція з безпеки президент

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