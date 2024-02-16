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Франція надасть Україні до €3 млрд військової допомоги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Франція надасть Україні до €3 млрд військової допомоги
Як зазначив заступник голови Офісу президента, безпекова угода з Францією визначає складові її «безпекових зобов’язань»
фото: скріншот з відео

Угода передбачає напрямки військового та безпекового співробітництва Києва й Парижа

Двостороння угода про безпекову співпрацю, укладена Україною та Францією 16 лютого, передбачає виділення Парижем до 3 млрд євро військової допомоги Києву протягом 2024 року. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

Як зазначив Жовква, безпекова угода з Францією визначає складові її «безпекових зобов’язань» – всебічна допомога для захисту та відновлення її територіальної цілісності, підтримка економічного відновлення та відбудови, запобігання та активне стримування будь-якої нової агресії з боку РФ, а також підтримка інтеграції до Євросоюзу і НАТО.

«Закріплені конкретні обсяги підтримки – у 2024 році Франція надасть Україні до 3 мільярдів євро військової допомоги. Підтримка триватиме впродовж 10 років дії угоди», – додав він.

Окремо угода передбачає напрямки військового та безпекового співробітництва Києва й Парижа, включно зі спільним виробництвом зброї, надання далекобійної зброї та бойової авіації, співпрацю в кіберпросторі.

Також Україна і Франція, згідно з угодою, співпрацюватимуть у питанні використання заморожених російських активів, санкцій проти держав-агресорів та притягненні їх до відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 16 лютого, увечері прилетів до Франції з візитом.

Видання оприлюднило відео, на якому можна побачити, як глава української держави виходить з літака в аеропорту «Орлі» під Парижем. Зеленського зустрів міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Зокрема, у Франції в Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський підписали угоду про безпеку між двома країнами.

До слова, літак президента України Володимира Зеленського у європейському турне супроводжують винищувачі Німеччини Eurofighter Typhoon.

Теги: Франція війна фінансування

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