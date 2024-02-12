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Одна країна допоможе НАТО новими артилерійськими боєприпасами великої дальності

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Одна країна допоможе НАТО новими артилерійськими боєприпасами великої дальності
Південна Корея працює над новими боєприпасами для артилерійських установок K9 Thunder
фото із відкритих джерел

Сеул активно взявся за виробництво нових артилерійських снарядів калібру 155 мм, які здатні вражати цілі на відстані до 60 км

Сеул вже цього року планує запустити серійне виробництво нових 155-мм боєприпасів для самохідних артилерійських установок (САУ) K9 Thunder виробництва Hanwha Land Systems, які здатні вражати цілі на відстані до 60 км. Влада Південної Кореї розраховує, що їх нова розробка буде затребувана на міжнародному ринку, і зокрема у країнах НАТО.

Як пише агентство Yonhap, представники Управління програм оборонних закупівель DAPA (Defense Acquisition Program Administration) та оборонної компанії Poongsan, яка займається виробництвом боєприпасів для K9, провели зустріч, присвячену офіційному завершенню розробки снаряду. Створювати його почали у 2014 році, науково-дослідна та дослідно-конструкторська робота по ньому стартувала у 2017-му, а у серпні 2023-го фахівці визнали снаряд придатним до бойового застосування.

При цьому, як повідомили в інформаційно-аналітичній групі Janes, пославшись на представника Poongsan, сертифікат відповідності виробу вимогам, які висуваються до боєприпасів, що підходять для реального бойового застосування, DAPA видало компанії у липні 2023 року. Цей документ є підставою для запуску серійного виробництва будь-якого виробу військового призначення, боєприпасів, озброєння або військової техніки.

Згідно з представником Poongsan, у 2023 році DAPA замовило 2 тис. 155-мм снарядів збільшеної дальності польоту, які мають бути поставлені до кінця 2024 року. «Наприкінці цього року DAPA також підпише ще один контракт з Poongsan, пов'язаний із закупівлею додаткових боєприпасів, і вони будуть зроблені в 2025 році», –  уточнив співрозмовник Janes.

Відзначено, що дальність польоту нового снаряда приблизно на 30% більше, ніж у фугасного боєприпасу Poongsan із ракетним прискорювачем у донній частині K307, дальність польоту якого становить 41 км. Такий ефект досягається за рахунок застосування у новому снаряді додаткового твердопаливного заряду.

Для порівняння, стандартний боєприпас для САУ K9 – M107, що виробляється «Ханхва» за ліцензією американської General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, має дальність ураження мети до 18,8 км.

За даними Yonhap, південнокорейська влада сподівається, що нова розробка матиме попит на міжнародному ринку і підвищить експортний потенціал 155-мм самохідної гаубиці K9 національної розробки.

Раніше стало відомо, що Південна Корея розпочала виробництво середньовисотних безпілотників для посилення військового спостереження за Північною Кореєю.

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Теги: робота озброєння влада розробка сертифікат

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