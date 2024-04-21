Соратниця Трампа назвала спікера Джонсона «зрадником» США

«Майк Джонсон зрадник нашої країни», – Марджорі Тейлор Грін

Республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, розкритикувала спікера Майка Джонсона та своїх колег по Палаті представників через ухвалення законопроєкту про допомогу Україні. Про це вона написала у соцмережі X.

«Зеленський дякує спікеру Майку Джонсону (Демократ від України) за те, що він відправив 61 мільярд доларів з ваших важко зароблених податків на розпалювання зовнішньої війни», – йдеться у дописі.

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Конгресвумен заявила, що Джонсон прийняв законопроєкт за допомогою демократів, в той час, як більшість республіканців проголосувала проти нього.

«Майк Джонсон не лише зрадник нашої конференції, він зрадник нашої країни», – написала Марджорі Тейлор Грін.

Нагадаємо, що Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Після голосування конгресмени попри порушення регламенту підняли українські прапори.

Також президент США Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про військову допомогу для України. Він наголосив, що цей пакет допомоги є важливим не лише для України.

Водночас лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за допомогу Україні 23 квітня, у вівторок. Сенат США має перерву з 19 по 29 квітня, однак сенатори повернуться, щоб ухвалити цей закон.

Раніше Палата представників схвалила законопроєкт про використання російських активів та підтримала законопроєкт про допомогу Ізраїлю.