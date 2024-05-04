Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ISW озвучив головну ціль Росії в Україні на 2024 рік

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ISW озвучив головну ціль Росії в Україні на 2024 рік
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк підтвердив, що Росія планує окупувати всі території Донеччини та Луганщини
фото з відкритих джерел

На думку аналітиків, окупанти можуть узяти Часів Яр, але навряд чи зроблять це найближчим часом

Головною метою Росії на 2024 рік залишається повне захоплення Донецької та Луганської областей. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Те, що Росія планує окупувати всі території Донеччини та Луганщини, підтвердив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк в інтерв'ю The Times. Крім того, за його словами, росіяни спробують окупувати й Запорізьку область, а також Харків і Суми.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist також заявив, що окупанти продовжать втілювати свою давню мету вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей протягом літа.

Водночас, на думку аналітиків, наразі незрозуміло, наскільки серйозний і реальний для втілення план щодо окупації Харкова та Сум.

За оцінками ISW, ворожим військам буде важко захопити Харків, але російська наступальна операція в цьому районі, ймовірно, відтягне й закріпить українські сили з інших ділянок лінії фронту.

Також аналітики наводять заяви українських посадовців про ситуацію в Часовому Яру на Донеччині. Зокрема, Павлюк наголосив, що ЗСУ роблять усе можливе, щоб зупинити спроби ворога захопити місто. Водночас, за його словами, росіяни мають артилерійську перевагу 10:1 над українцями та повну перевагу в повітрі, як-от здатність завдавати ударів плануючими бомбами в цьому районі.

На думку Скібіцького, Росія не захопить Часів Яр й найближчий період, хоча це «ймовірно, питання часу», коли місто впаде.

«Це узгоджується з оцінкою ISW про те, що російські війська можуть взяти Часів Яр, але навряд чи зроблять це негайно», – вважають аналітики.

Нагадаємо, що протягом 3 травня відбулося 119 бойових зіткнень на фронті. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 27 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Новий, Кліщіївка й Андріївка на Донеччині.

Читайте також: Втрата Часового Яру, наступ Росії та складна мобілізація: головне з інтерв’ю Скібіцького
Теги: росія Луганщина війна Донеччина Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ініціатором кадрових змін у Рахунковій палаті виступила голова парламентського комітету з питань бюджету і членкиня фракції «Слуга народу» Роксолана Підласа
Рада готується звільнити відразу сімох членів Рахункової палати
23 квiтня, 09:46
Окупанти, ймовірно, активізують поточні наступальні операції у найближчі тижні
Росія найближчими тижнями змінить цілі та посилить удари – ISW
24 квiтня, 07:12
В «Атеш» зазначили точні координати об'єкта
Партизани знайшли нафтобазу в Ростові, яка забезпечує війська РФ (фото)
1 травня, 13:55

Події в Україні

Масована атака «Шахедів» на Харків: з'явилися фото наслідків
Масована атака «Шахедів» на Харків: з'явилися фото наслідків
Втрати ворога станом на 4 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 4 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
ISW озвучив головну ціль Росії в Україні на 2024 рік
ISW озвучив головну ціль Росії в Україні на 2024 рік
Повітряні сили вночі збили усі ворожі безпілотники: деталі
Повітряні сили вночі збили усі ворожі безпілотники: деталі
Карта бойових дій в Україні станом на 4 травня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 4 травня 2024 року
США проводять перемовини із G7 щодо російських активів. Атака на Харків. Головне за ніч
США проводять перемовини із G7 щодо російських активів. Атака на Харків. Головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
297K
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Оновлений повний перелік
66K
«Сирський подав у відставку»: Центр протидії дезінформації попередив про черговий фейк РФ
62K
Американська баскетболістка розповіла про жахіття, пережиті у російській тюрмі
47K
«Мамо, не того коня я хотів»: Орбан емоційно пожурився, що Угорщина у складі ЄС
45K
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
15K
Польща проводить масштабну перевірку мешканців: на що звертають увагу

Новини

У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
Вчора, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
Вчора, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
1 травня, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
1 травня, 11:49

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua