ISW озвучив головну ціль Росії в Україні на 2024 рік

На думку аналітиків, окупанти можуть узяти Часів Яр, але навряд чи зроблять це найближчим часом

Головною метою Росії на 2024 рік залишається повне захоплення Донецької та Луганської областей. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Те, що Росія планує окупувати всі території Донеччини та Луганщини, підтвердив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк в інтерв'ю The Times. Крім того, за його словами, росіяни спробують окупувати й Запорізьку область, а також Харків і Суми.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist також заявив, що окупанти продовжать втілювати свою давню мету вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей протягом літа.

Водночас, на думку аналітиків, наразі незрозуміло, наскільки серйозний і реальний для втілення план щодо окупації Харкова та Сум.

За оцінками ISW, ворожим військам буде важко захопити Харків, але російська наступальна операція в цьому районі, ймовірно, відтягне й закріпить українські сили з інших ділянок лінії фронту.

Також аналітики наводять заяви українських посадовців про ситуацію в Часовому Яру на Донеччині. Зокрема, Павлюк наголосив, що ЗСУ роблять усе можливе, щоб зупинити спроби ворога захопити місто. Водночас, за його словами, росіяни мають артилерійську перевагу 10:1 над українцями та повну перевагу в повітрі, як-от здатність завдавати ударів плануючими бомбами в цьому районі.

На думку Скібіцького, Росія не захопить Часів Яр й найближчий період, хоча це «ймовірно, питання часу», коли місто впаде.

«Це узгоджується з оцінкою ISW про те, що російські війська можуть взяти Часів Яр, але навряд чи зроблять це негайно», – вважають аналітики.

Нагадаємо, що протягом 3 травня відбулося 119 бойових зіткнень на фронті. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 27 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Новий, Кліщіївка й Андріївка на Донеччині.