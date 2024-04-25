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У Росії подорожчав хліб через зростання цін на бензин та дефіцит водіїв

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Росії подорожчав хліб через зростання цін на бензин та дефіцит водіїв
Перевезення 360-450 лотків хліба обходиться постачальникам у 12500 рублів
фото: depositphotos

За перші три місяці 2024 року ціни на хліб зросли майже на 30%

Із початку року хліб у Росії подорожчав на 30% через зростання цін на бензин та дефіцит водіїв. Про це пише «Коммерсантъ».

За перші три місяці 2024 року ціни на хліб зросли майже на 30% у кількох російських регіонах, серед яких Москва, Підмосков'я, Санкт-Петербург, Ленінградська, Свердловська, Кемеровська області. Зазначається, що хлібопекарська галузь стає головним драйвером продуктової інфляції у країні.

Раніше хлібопекарські підприємства підняли відпускні ціни на найбільш масові сорти хліба в середньому на 10-15% через подорожчання логістики, розповів виконавчий директор Національної спілки хлібопечення Рустам Айдієв.

За словами гендиректора Булочно-кондитерського комбінату «Коломенський» Дмитра Козлова, якщо на початку 2023 року перевезення 360-450 лотків хліба на «Газелі» обходилося постачальникам у 7500 рублів, то зараз це коштує 12500 рублів. Такий стрибок цін пов'язаний із подорожчанням бензину та нестачею водіїв.

Станом на середину квітня відпускні ціни на хліб із пшеничного борошна в Росії в середньому становив 62,6 рублі за 1 кілограм, з житньо-пшеничного – 55,4 рублів за кілограм. При цьому, за даними компанії NTech, наприкінці 2022 року середня вартість хлібобулочних виробів загалом по країні була 131 рубль за кілограм, а до кінця 2023 року вона підвищилася до 143 рублів за кілограм.

Нагадаємо, російський уряд приготувався підвищити з 1 червня 2024 року мінімальні роздрібні ціни на горілку, коньяк, бренді та лікеро-горілчані вироби. 

Як повідомлялося, у березня в Росії різко скочили ціни на бензин після удару безпілотників по нафтопереробних заводах

До слова, у Росії на тлі війни з Україною різко зросла вартість ритуальних послуг та товарів. Зокрема один з найпопулярніших товарів – труни – з початку широкомасштабної війни подорожчали більш ніж на 22,2%. 

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Теги: росія рублі Москва бензин економіка

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