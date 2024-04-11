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Генерал США попередив, що найближчими тижнями Росія матиме перевагу в артилерії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Генерал США попередив, що найближчими тижнями Росія матиме перевагу в артилерії
Крістофер Каволі застеріг, що без подальшої американської підтримки в Україні «досить швидко» закінчаться артилерійські снаряди
фото: Reuters

Росія наразі випускає п'ять артилерійських снарядів на кожен снаряд, випущений українськими військами

Найближчими тижнями Росія зможе переважати Україну в кількості артилерійських снарядів у десять разів, якщо Сполучені Штати не схвалять додаткову військову підтримку для України. Про це заявив командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі американський генерал Крістофер Каволі, пише Reuters.

За словами Каволі, Росія наразі випускає п'ять артилерійських снарядів на кожен снаряд, випущений українськими військами, і ця диспропорція в найближчі тижні може збільшитися до «10 до 1».

«Якщо одна сторона може стріляти, а інша не може стріляти у відповідь, програє та сторона, яка не може стріляти у відповідь. Тому ставки дуже високі. Цього року вони дуже залежать від нас. І без нашої підтримки вони не зможуть перемогти», – додав він.

Топгенерал США в Альянсі також застеріг, що без подальшої американської підтримки в Україні «досить швидко» закінчаться артилерійські снаряди і перехоплювачі ППО.

Як відомо, американський Конгрес з осені минулого року не може схвалити додаткове фінансування військової допомоги Україні через розбіжності щодо міграційної політики, а також тиск із боку ультраправих республіканців на спікера Палати представників Майка Джонсона.

Нагадаємо, всесвітньо відомі американські актори, історики, музиканти, активісти закликали Конгрес США схвалити фінансування для України. Загалом відкритий лист підписали 36 американських зірок.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США може схвалити нове фінансування для допомоги Україні протягом кількох наступних тижнів. Про це заявила сенаторка-республіканка Джоні Ернст. Вона нагадала, що у лютому була серед тих осіб, які підтримали законопроєкт із новим фінансуванням допомоги Україні на $60 млрд. Ернст очікує, що документ винесуть на голосування у Палаті представників, але з правками.

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Теги: росія США фінансування

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